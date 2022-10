Ya apenas hay prejuicios contra la FP

A raíz de un reportaje que realicé para TVE en una fábrica alemana de la Cuenca del Ruhr, supe en qué consistía la Formación Profesional. Allí aprendían el oficio de soldadores varios jóvenes españoles, hijos de emigrantes. Aprendían y a la vez cobraban un pequeño estipendio. Me atrajo esta clase de formación y pensé por qué las universidades laborales españolas no se consolidaron. Sin embargo, sí se está consolidando la Formación Profesional Dual. En diez años han aumentado un 45% los alumnos que han optado por esta clase de formación y no por la formación universitaria. En Alemania, los alumnos que cuentan con un buen expediente pueden continuar su formación en el Gymnasium o Bachillerato superior que les permitirá acceder a la Universidad. Los que no tienen un buen expediente pueden acceder a la Recalcule o a la Hauptschule, dos opciones de nivel medio que finalizan con 16 años aproximadamente. y que les dan opción a la Formación Profesional. También se les permite, al cumplir 21 años, presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad. En España muchos padres piensan aún que la FP es para torpes o un signo social negativo. Por eso me gusta insistir en el ejemplo que viví en Bonn. Un diplomático aludía en el corrillo de una recepción a que uno de sus hijos preparaba el ingreso en el Cuerpo Diplomático. Otro se preparaba en la FP para ser fontanero. No tenía prejuicios sociales ni pensaba como muchos padres españoles que tergiversan la FP. Se preguntan: ¿Debe tener el Estado potestad para decidir el currículo educativo de nuestros hijos? Piensan que es como en el comunismo.

*Periodista