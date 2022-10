La vejez y sus demonios

Hasta el próximo sábado, Córdoba celebra la Semana del Mayor. Algo que no dejaría de ser una efeméride folclórica más entre tantas otras, prolongada a lo largo de siete días con un puñado de actividades recreativas que incentivan la participación activa de los de más edad, si no fuera porque en torno a ella giran algunos datos oficiales que mueven a la reflexión, y a veces al escalofrío. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recuerda que esta es la provincia andaluza con una mayor proporción de mayores de 65 años, un 20% sobre el total de la población; o sea, la más envejecida de la comunidad autónoma. En realidad, desde 1975 en que comenzó la serie estadística se ha duplicado el número de personas mayores. Una evolución que ha ido pareja al aumento de la edad media de los cordobeses, que ahora es de 44 años, cinco más que hace dos décadas. Y otro dato nada esperanzador: la capital y los pueblos encadenaron en el 2021 su séptimo año consecutivo con más defunciones que nacimientos. No es un fenómeno nuevo, pues, pero según los expertos en los dos últimos años ha tenido mucho que ver la sangría del coronavirus, que tantas existencias ha segado, así como su impacto en la actividad económica tras la gran crisis del 2007 -frenazos que no han animado precisamente a tener más hijos- y la limitación de la movilidad de los ciudadanos para evitar contagios, lo que ha traído a pocos emigrantes.

Sí, por todo ello y por la mayor esperanza de vida gracias a los avances de la ciencia, está claro que cada vez habrá más viejos, con perdón -soy consciente de que no hay quien se considere viejo ni con 100 años, pero la escritura impone el uso de sinónimos para evitar excesivas repeticiones, y ese es uno como otro cualquiera-. Y otra cosa evidente es que este envejecimiento demográfico provocará una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias a todos los niveles. Se habla con entusiasmo de la ancianidad saludable, para proporcionar a los abuelos horas más felices, sobre todo después de la pesadilla del covid 19, que los arrinconó, e integrarlos en la sociedad. Bueno, se habla por eso y porque esa atención moverá mucho dinero y hay que vigilar cómo se gestiona. En páginas especiales dedicadas en este periódico a la tercera edad con motivo de su semana, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) señalaba entre los retos de futuro que ante todo hay que ampliar las políticas sociales que actualmente se llevan a cabo. Los ayuntamientos tienen que mejorar el sistema de ayuda a domicilio para las personas dependientes haciéndolo más eficaz y ágil; no puede ser lo que todavía sigue pasando, y es que algunas se mueren antes de que les llegue el auxilio, si bien el IPBS ha puesto en marcha la Ayuda a Domicilio de Urgencia para paliar la actual lentitud de los trámites y cubrir las situaciones sobrevenidas mientras la prestación autonómica llega. Pero hay otras muchas cuestiones que atender antes de que el mayor deje de valerse por sí mismo y pasan por proporcionarle una vejez digna. Eso requiere no solo facilitarle alegrías momentáneas como comidas y espectáculos en su honor para tenerlo contento, que también -siempre que no se haga con el fin espurio de contemplar la ancianidad como cantera de votos maleables-. De nada sirven las fiestas cuando, acabadas, lo que aguarda al mayor es una casa solitaria y a veces en extrema pobreza. Es imprescindible luchar contra la exclusión social tanto económica como de desarraigo familiar reforzando los recursos públicos. Y eso requiere armonía institucional y mucha voluntad de hacerlo.