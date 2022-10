Expone estos días una muestra de su pintura en la taberna de La Fuenseca. Por fin, un artista nos invita a que tengamos una experiencia de verdadero arte. Porque, para mí, la característica más importante de una obra de arte es que no somos los mismos antes de ponernos ante ella que después. Otra es su aparente facilidad, de tal manera que quien la disfruta siente que la posee y que es fácil de imitar. Otra es que el artista se guarda para sí los problemas técnicos del oficio. Toda esta genialidad y mucha más recibimos al ponernos ante un cuadro de Rafael Cervantes. Los que lo vemos trabajar, comprobamos otra característica de una obra de arte: el milagro de domeñar la naturaleza. Así, este pintor, paso a paso, va sacando de una simple tabla lo que guarda en su corazón. Porque son cuadros que surgen de un profundo amor hacia su oficio. Solo él sabe cuántos trazos y trazos, lápices, pinturas lleva empleados para que su trabajo posea tanta alma bajo su aparente sencillez. Por esto, lo que le interesa a Rafael Cervantes es la persona, y en la persona, el rostro, y en el rostro, los ojos, y en los ojos, la mirada. Una mirada que no es del instante del cuadro, sino de toda una vida. Estos personajes poseen tal profundidad humana que no somos nosotros los que nos acercamos al cuadro, sino ellos los que se acercan a nosotros. Lo demás es sólo un esbozo rápido para entrarnos en lo que de verdad le interesa a este pintor tan humano: la existencia. Esa mujer que nos llama y nos acompaña con una inmensa ternura. Esa abuela que nos muestra los sentimientos, el amor, la sabiduría, el sufrimiento de toda una vida, tras cada arruga, cada brillo y cada sombra de cada pincelada. Sí, cada rostro nos acompaña en una reflexión sobre la existencia. Efectivamente, no somos los mismos antes de ponernos ante esta exposición de ‘Las miradas cercanas’ que después. Efectivamente, estos cuadros son una muestra de un arte para la gente. Al mirar esos rostros, nos vemos mirados a nosotros mismos y nos sentimos acompañados. Porque otro rasgo del arte verdadero es que pueda ser rememorado y contado a quienes no lo ven. Sí, por fin un artista humano. Porque Rafael Cervantes Gallardo, en la mirada de sus personajes nos entrega la mirada sencilla, tan humana, de su alma.