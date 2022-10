Educar en la actualidad

Reiteradamente el tema de la familia como pilar base en educación se impone reivindicativo en una sociedad como la nuestra, extraordinariamente rica y cambiante donde las experiencias vividas como hijos nada tienen que ver con la realidad de los hijos de hoy. A los ámbitos dominantes en la historia para los pequeños, familia y escuela, hoy se impone con fuerza imparable el ambiente TV, móviles, amigos, calle. etc. tienen influencia creciente y no siempre transmiten los valores que los padres quieren vivir en familia. Educar hoy es diferente. Es cierto que hay factores que juegan en contra, pero también es cierto que existen más medios, nuevos conocimientos, nuevas metodologías, instituciones, colegios que apoyan el esfuerzo de los padres. De ahí que el pesimismo que domina a la mayoría de las familias, ante el reto educativo, deba ser despejado y, con entusiasmo esforzarse por conocer todo aquello que pueda ayudarle a conseguir los mejores resultados. La Teoría Z de Ouchi (método japonés) destaca la importancia del comportamiento humano dentro de la empresa para conseguir los objetivos marcados y señala las pautas aconsejables para ayudar a mejorar ese comportamiento en bien de todos. Dicha teoría es extrapolable al terreno educativo en familia, pequeña empresa, cuyo objetivo debe ser motivar la voluntad de los hijos en una determinada dirección. Por otra parte, una de las bases de la teoría Z es la conveniencia de vivir las virtudes humanas. Acerca de cómo lograr esto, el filólogo Fernando Coromines dice: educando con el ejemplo, educando diferente a cada uno, esto es, dando educación personalizada. Por experiencia diaria, y siempre respetando excepciones, los padres no educan o entienden que basta con obligar, e incluso pagar por clases y más clases, de forma que así quedan desentendidos de todo. Educar es, serenamente, y con ejemplo, enseñar valores que avalarán en cada ocasión, una buena educación y por supuesto conociendo y valorando la individualidad de cada hijo o alumno.

*Maestra y escritora