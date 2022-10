Cortar jamón

Hoy, 3 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Odontólogos. Y así se viene haciendo desde 1917, cuando se creó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA). Supongo que el resto de especialidades médicas también tendrán su día, pero la de hoy me ha traído el recuerdo del hermano de una amiga mía, que comiendo jamón en el convite de la boda de su hermana, se dislocó la mandíbula. Por lo visto cortó él mismo un trozo grande, abrió la boca demasiado para morderlo y no pudo volver a cerrarla. Necesitó el auxilio de un cirujano maxilofacial que, tras realizarle la correspondiente maniobra y conseguir dejar la mandíbula en su sitio, le colocó un vendaje y le recetó dieta blanda para los siguientes días. Lo peor no fue el espectáculo que se montó, con los invitados horrorizados y todo el mundo opinando sobre lo que había que hacer, sino que le robó el protagonismo a la novia que todavía no se lo ha perdonado. El jamón era de Los Pedroches.

No sé si Juan, que así se llamaba el desencajado mandibular, tenía algunas nociones sobre el corte del jamón, que recomienda la loncha muy delgada, pero a lo mejor la cortó gorda a propósito, porque opinaba, como Camilo José Cela, que el corte fino es para los que están hartos de comer jamón, pero que los que todavía no se han hartado, lo prefieren a tacos. Lo cierto es que saber cortar el jamón es muy importante; tan importante como tener el carné de conducir o saber inglés. No comprendo a los que se quejan, sobre todo mujeres, de no saber cortar el jamón, con lo cual se limitan a sí mismos y están sometidos a la llegada del experto. Por mi parte, hace tiempo que tramité al respecto mi declaración de independencia. No puedo presumir de haber ganado ningún concurso, pero con la práctica he ido depurando mi técnica y animo a que lo intenten los que creen que cortar el jamón decorosamente depende de la fuerza física o de la posesión de alguna facultad especial. Son más interesantes otras cualidades, como la paciencia y la delicadeza. En las redes circulan numerosos tutoriales sobre el tema. Interesan sobre todo que los cortes sean paralelos de forma que la superficie quede plana y sin estrías, para obtener lonchas finas, casi transparentes, de unos 6cm de largo; el ancho lo marca la pieza. Eso sí, trabajen en soledad o nunca verán el plato lleno. Cuando terminen, cubran el corte con tocino. * Escritora. Académica