Qué es un burpee

Dos tareas de aprendizaje nuevas en una semana. La primera, la introducción del comercio de cercanía en el metaverso, mercerías incluidas. Eso se va a hacer en Córdoba, así están las cosas. Dos, investigar las características del burpee, después de comprobar que es uno de los ejercicios estrella de los centros de preparación física de Córdoba y Nueva York (esos establecimientos más chiquitos que son como los gimnasios pero siempre con profesores y grupos reducidos o entrenamiento personal) y que si lo ves desde fuera, pues todos son acristalados, te parece que estás presenciando una película americana, con los marines preparándose para invadir Cuba. El ‘barpi’ es un ejercicio que permite medir la resistencia cardiovascular. Según Wikipedia, si solo eres capaz de hacer entre cero y treinta repeticiones el estado de tu corazón no es muy bueno (desde el punto de vista de la forma física, no quiere decir que estés enfermo, o eso espero), y solo puede considerarse normal o bueno cuando el ser humano alcanza en una sesión entre treinta y cincuenta repeticiones. No les parecerá mucho a ustedes, a los que supongo bien preparados en el ejercicio físico, pero si se tiene en cuenta que el burpee consiste en lanzarte al suelo y quedar tumbado boca abajo sobre los codos, desde ahí encoger las piernas de un salto y luego levantarte de otro, creo que merece la pena meditar sobre si es razonable que cientos de cordobeses hagan a diario unos burpees como parte de su gimnasia. Sí, gimnasia, lo siento, ya está bien de extranjerismos, lo más que voy a conceder es llamarlo entrenamiento. Que voluntariamente se haga esto forma parte de las atrocidades saludables de nuestro tiempo, como medir en un reloj el número de pasos y calorías quemadas, o cargar pesas para obtener el efecto que antes se conseguía cortando leña o acarreando fardos de aceituna, por muy buenos resultados que pueda dar. Y si solo pensar en hacerlo dos veces produce mareos, pasando del decúbito prono a estar de pie en dos saltos, plantéense lo del medio centenar de repeticiones.

Córdoba se ha llenado de burpees, por la sencilla razón de que han proliferado los centros de entrenamiento personal igual que se han multiplicado las barberías o los establecimientos de manicura. No piensen que estoy en contra de nada de esto, pues dedicar unas horas a la semana a mejorar la forma física es maravilloso para el cuerpo y la mente, y hacerlo bajo el control de profesionales que animan al personal, exigen según las necesidades de cada cual, ayudan a mejorar problemas de espalda, de movilidad o de estrés y evitan lesiones me parece un gran avance de nuestro tiempo. Pero lo del burpee es pasarse y alguien tenía que decirlo. Bueno, lo del metaverso lo dejamos para otro día, que aquí no cabe.