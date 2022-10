Añoranza de una tele pública del público

No es de extrañar que RTVE siga dependiente del Gobierno Frankenstein, según lo definió el socialista Rubalcaba. No sorprende, pues, la defenestración de Pérez Tornero que fue nombrado presidente de RTVE como ganador de un concurso público, que a mí me pareció una manera curiosa de elegir al máximo representante de la Corporación. El cambio ya se venía venir cuando oímos una frase que ya ni siquiera desconcertaba: el Gobierno es «muy escrupuloso» con la independencia de RTVE. Un Gobierno que en la actualidad es «una olla de grillos, un Gobierno de tócame Roque» según la expresión de un periodista radiofónico. Yo me pregunto si Pérez Tornero al presentarse a la convocatoria del concurso público, pecó de ingenuidad. ¿Estaría convencido de que con su buenísima voluntad acabaría con los más espolones que un gallo del consensuado Estatuto de 1980 entre el PSOE y UCD? Alfonso Guerra y Abril Martorell pusieron la guinda con aquello de «hoy para ti y mañana para mí». Lo advertí con mi libro,‘ El rapto de la televisión pública’. Sin embargo la expresión no escrita está superada hoy por otra más drástica del actual Gobierno de coalición, tampoco escrita: «RTVE, siempre para mí y nunca más para la oposición». Se ha acusado a Pérez Tornero de estar sesgado hacia el PP. Y, naturalmente, se ha nombrado a una presidenta interina, Encarna Sánchez, sesgada hacia ese Gobierno, con lo cual la ligazón del «Pirulí» con la Moncloa funcionará de nuevo con un teléfono rojo, como funcionó con Rosa María Mateos. Y los ciudadanos seguiremos añorando una televisión Pública del público, no del Gobierno.