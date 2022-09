Otoño solidario

Mientras nuestros políticos desempolvan el debate maniqueo de ricos y pobres para, como siempre, intentar sacar algún voto de aquí y de allá, los ciudadanos asistimos hastiados al trasfondo que hay detrás de esta espuria estrategia política. Nadie cree ya este sobado discurso que desde la más mínima ética se vuelve obsceno, y desde la más cruda realidad clama al cielo, pues no son los ricos lo que fabrican a los pobres, ni los pobres los que fabrican a los ricos, sino la falta de políticas laborales, económicas y fiscales. Hay muchos recursos en un país como España como para que la falta de redistribución y optimización de los recursos deje a tantas personas en manos de la caridad, la privada claro está, pues la pública no llega. Como no llegan a poder subsistir muchos trabajadores y trabajadoras que después de realizar jornada laborales completas no llegan a final de mes pues sus sueldos son no solo indignos, sino insuficientes para poder afrontar precisamente el impuesto de los pobres como es la inflación. Acabar necesitando que una oenegé te ayude a pagar la factura de la luz, o pedirle que te proporcione alimentos porque después de cobrar un escueto sueldo no te llega para proveer a la familia de lo imprescindible y necesario es trágicamente absurdo, o si lo prefiere kafkiano. En Córdoba, las oenegés que sí están comprometidas con la pobreza que fabrica la situación económica y política, nos lo están advirtiendo a comienzo de este otoño. Tendremos nuevas oleadas de familias trabajadoras que no llegan a final de mes. De estas, que son las que su buena salud hace digna o indigna la política de un país, casi nadie se compromete con ellas en los púlpitos políticos.

*Mediador y coach