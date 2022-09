Regresar a la Bounty

Más placentera hubiese sido esta columna si este articulista la hubiese acotado en el agridulce goce de despedir a Serrat. Si fuésemos budistas y creyésemos en las reencarnaciones, en el escenario de la Axerquía contemplamos toda la mística del hombre bueno, desde Machado a Miguel Hernández. Aunque Serrat es como esa mágica noche: irrepetible. Tanto en su genialidad como en la maleable destreza de los sofistas griegos; el tiempo, la memoria, la emoción como argamasa de la esencia humana.

Pero hete ahí que nos metemos en otros jardines. «Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista». Un titular expandido en las redes sociales. Ni siquiera Almodóvar había alcanzado a guionizar esta perversa variante. Para Carmen Calvo, la Ley Trans puede ser el Rubicón del feminismo. De ahí que escorar un artículo hacia cuestiones de género alienta las reminiscencias de los campos minados. Como muestra, las aguas revueltas de la selección femenina de fútbol.

También el género ha irrumpido como una de las variables de la libertad creativa. En el ‘Julio César’ representado en el último festival de Mérida hombres y mujeres intercambiaron sus papeles, con una actriz argentina glosando sus victorias en la guerra de las Galias. No conozco que este rol sexual haya alcanzado a las diferentes versiones del motín de la Bounty. A ello se asemeja el manifiesto de quince futbolistas de la selección nacional, apoyadas en su plante ante la Federación por la carismática jugadora norteamericana Megan Rapanoe. Su postura quiere plasmar la rigidez y la ineficacia de Jorge Vilda, un entrenador apoyado por Rubiales. Y la imagen y la imaginería del presidente de la FEF no casa bien con la iconografía del «Me too». Todo ello empuja a las amotinadas a buscar en su arriesgada decisión la libertad de los mares del Sur.

Aquí, las presunciones rolan por bajíos plagados de arrecifes. No se descartan las loables intenciones de las firmantes, pero sí de sus nefastas consecuencias si no se afianza la solidez de sus argumentaciones. Por mucho que los vientos del empoderamiento soplen a su favor, las razones a ese plante pueden discurrir por caminos muy diversos. Puede ser un bautismo de ingenuidad, porque muchos colegas varones se han cargado a un entrenador sin dejar de repetir farisaicamente el mantra del apoyo al míster. También se envuelve de una pátina naif el segundo entronque, el que subraya la falta de sintonía con Vilda. Sin unos fundamentados planteamientos, las causas más justas pueden devenir en rabietas. Hasta ahora las declaraciones de las entorchadas han navegado en la ambigüedad, con el telón de fondo de la opresión de la jefatura. Este choque de roles es la quintaesencia del mercado laboral, pero no puede resquebrajar el principio de jerarquía. De eso ha tomado nota la Federación que, indignada, casi pide el arrepentimiento y la postración para tirar los pelillos a la mar.

Queda una tercera bifurcación, la que oculta comportamientos delictivos. La tibieza engorda las especulaciones y lleva a zarandear la presunción de inocencia. Si las vindicaciones de las futbolistas no van por esos derroteros, hay que poner pie en pared en pábulos que se convierten en acusaciones y en condenas no escritas que dejan secuelas en la dignidad personal y profesional del afectado. La selección femenina pronto jugará en Córdoba. Esperemos que El Arcángel sea el Tahití de estas emuladoras de los marinos de Fletcher Christian y conseguida una entente con la FEF. Mucho mejor que prender, a uno u otro bando, las llamas de la Inquisición.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor