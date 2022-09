Aquella exposición sobre Manolete

Se ha celebrado una exposición, y diversas conferencias, al cumplirse 75 años de la muerte de Manolete organizada por la Fundación Cajasol, Diario CÓRDOBA y Ayuntamiento. Me viene a la memoria mi experiencia del día que el toro Islero acabó con la vida de Manuel Rodríguez Manolete. No olvido oyendo la radio ante un receptor Telefunke, en casa de mis amigos Fernández Pastor, al día siguiente de la mortal cogida. Éramos unos adolescentes de apenas 14 años de edad y allí surgió la idea de hacer una modesta exposición sobre Manolete. Como no se había inventado el teléfono móvil, toda nuestra capacidad de «hacer algo» se volcó sobre el tema y tuvo éxito. El local, la cochera de la casa de mis amigos. No se cómo logramos el cartel de la nefasta corrida. Luis Miguel Dominguín y Gitanillo de Trina completaban la terna. Pero sobre todo nos sirvió mucho el semanario ‘Dígame’ para informar de lo ocurrido en Linares. Nuestro pariente Antonio Bellón cenó la noche anterior de la corrida con Manolete y su apoderado Camará, en el Parador de Manzanares. Fue Bellón quien caminó junto a la camilla que llevó a Manolete al Hospital. En Linares no abundaban las ambulancias. «Don Antonio que estoy muy mal» le decía el diestro al cronista taurino. A esa corrida asistió asimismo el director del ‘Dígame’, K-Hito. Es celebre su frase. «Manolete ya se ha muerto, muerto está que yo lo vi». Prácticamente todo el periódico, tamaño sábana, estuvo dedicado a la tragedia. Aquel día una barrera costaba 200 pesetas, ver torear a Manolete era caro. Doña Angustia regaló a Bellón el reloj de pulsera de su hijo.

*Periodista