Cortacracia

¿Es tiempo de avanzar en democracia? ¿Y por qué no lo hacemos?: porque hay demasiadas personas interesadas en que no se dé porque eso haría perder cuantiosos puestos de trabajo de remuneración extraordinaria que no dependen de mérito y capacidad de las que dichas personas por regla general carecen, pero sí que gozan de influencias y débito de favores. Y estos chollos no son cuestión de izquierda o derecha, sino que tienen pura ideología pecuniaria. Porque la lógica nos grita que, si los puestos de responsabilidad política son tan decisivos para la estabilidad social, ¿por qué no se someten a un acceso más meritorio que demuestre la idoneidad de la persona en el cargo? Sencillamente porque dicho acceso dejaría en la cuneta a cientos (y los que estarían por llegar por vía de relación familiar o social) que no serían capaces de aprobar un examen de cultura general.

Y así, los aparatos de los partidos siguen funcionando a impulso de compromisos mutuos. Repasemos un poco: 1) la elección del presidente del gobierno no la hace el pueblo. 2) Los candidatos de las listas no los elige el pueblo. 3) La división de poderes es de postín porque la Carta Magna permite la intromisión fundamental del poder ejecutivo en el poder judicial y legislativo. 4) El Tribunal Constitucional depende, no ya de la ideología de los jueces que lo forman, lo cual comprendo que es irremediable porque el pensamiento es libre, sino de la militancia activa de los mismos pero invisible a simple vista por estar camuflada de toga. Es decir, el poder ejecutivo pasa por democrático, pero tiene más bien naturaleza dictatorial dado su especie de derecho de veto sobre los otros dos poderes. Pero todo esto se maquilla con urnas teatreras que nos hacen creer que elegimos lo que ya está elegido. Franco, al menos, era más claro porque en su régimen no había división de poderes y los cargos políticos eran también elegidos a dedo y no se cortaba en evidenciarlo. Bueno, perdón, incluso también le gustaba a veces tener al pueblo entretenido. De hecho, la Ley Orgánica del Estado fue sometida a referéndum en 1966. Pero la esencia de la forma de gobierno dictatorial es la concentración de poder y la forma de elección por patrones que tienen más que ver con el amiguismo que con el esfuerzo. Y esto sigue. Es triste decirlo, pero nos vendieron que las urnas en España son instrumentos de la independencia individual y orgánica de la gente, pero realmente son el opio del pueblo para crear una apariencia de realidad democrática completa como forma de estado cuando aún le queda mucho por avanzar. Se me podrá decir que sí que elegimos el partido que gobierna. Es verdad. Por eso hablo de avance y no de revolución. Pero el avance en la forma de elección de candidatos, las cadenas de favores, la no elección del presidente, todo eso tiene que cambiar si queremos cerrar definitivamente la transición democrática. * Abogado