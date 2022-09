El cerebro de Putin

En un reciente ensayo sobre la Rusia de Putin, el profesor de Cambridge David D. Roberts analiza la figura del filósofo ruso Alexander Dugin y su influencia en el mandatario ruso. Quién es este nuevo Rasputín. Un pensador de la Geopolítica de carácter revisionista que ya en 1997 cuestionó la independencia de Ucrania respeto a la Madre Rusia. Ideas retrógradas que han traído trágicas consecuencias en nuestros días. Este intelectual reaccionario de extrema derecha defiende lo que denomina «Cuarta teoría política». Una locura ideológica por la cual no condena el fascismo nazismo ni tampoco el comunismo estalinista ni tan siquiera el liberalismo capitalista, sino que pretende sacar de cada una de ellas lo que considera más valioso. Síntesis que no lleva a ninguna parte, sino a un ‘totum revolutum’ difícil o imposible de digerir con un mínimo sentido común. Es así que para el ideólogo Dugin, tanto el comunismo leninista como el nazismo hitleriano cometieron «excesos totalitarios». De hecho, el putinismo no es ni más ni menos que un totalitarismo del siglo XXl.

En esta misma línea de argumentación disparata apela a lo que llama «euroasianismo», a favor de una Rusia más asiática que europea, lo cual es bien sabido por otra parte. Un país atormentado que nunca en su amargada historia ha conocido un sistema democrático pleno, que lleva cien años de atraso respecto a la Europa de las libertades. Las teorías expansionistas de Putin surgen del cerebro de Dugin, representante del nacionalpopulismo ruso de ultraderecha que coincide en lo básico con las teorías expansionistas del nazismo hitleriano. En los años 90 fundo junto a Limonov (célebre por la novela de Carrere) el Partido Nacional Bolchevique donde define a Rusia como la nueva Roma y las democracias occidentales como Cartago a las que hay que aniquilar, donde Ucrania sólo sería una primera etapa de su proyecto totalitario y criminal. Este filósofo de 60 años, ha sido durante años uno de los ideólogos del imperialismo ruso siguiendo una falaz interpretación nietzschiana de la ley del más fuerte.Para Dugin, la consigna es matar y matar más y más ucranianos. Sobre el atentado que costó la vida a su propia hija, bien podría estar motivado por un choque interno debido a que el ultranacionalismo ruso cuestiona la gestión de la guerra, exigiendo un liderazgo más radicalizado. El atentado, cuya teoría no ha sido aún establecida con claridad, ha servido como acicate para dar alas a la propaganda rusa contra Ucrania. * Escritor