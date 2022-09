Discriminación por razón de peso

Querido Izan, siento que hayas tenido que pasar por un momento tan desagradable precisamente el día que cumplías solo 11 años. No soy ninguno de esos famosos que te han manifestado todo su apoyo a través de las redes sociales. Solo soy una mujer que es madre y abuela y me imagino el dolor de tu madre o tu abuela al ver ese vídeo.

Sé muy bien cómo pudiste sentirte durante esa versión del cumpleaños feliz que tus compañeros de la escuela de verano «tunearon» para humillarte porque yo también fui una niña gorda y sigo siendo una adulta gorda. Me lo decían algunas compañeras de colegio: cuando me llamaba la profesora por mi apellido, ellas lo convertían en femenino. Que yo sepa, no he conseguido mugir, -salvo cuando me pillo un berrinche-. Que estoy gorda, me lo recuerda mi médico cada vez que voy.

Difiero de las opiniones de los que, con sus mejores intenciones, te dan ánimos. Lo ofensivo de esa canción no es que te digan gordo, lo ofensivo es que te llamen «mierda». Visto el comportamiento de esos niños, queda claro que lo único escatológico es la educación que han recibido tanto de sus padres como de sus educadores, y sálvese el que pueda.

A lo largo de tu vida vas a tener que lidiar con multitud de cumpleaños como este, -en cualquier día, cuando menos lo esperes y de quién menos lo esperes-, con invitados de la misma nula calidad humana que «los niños cantores de mierda». Debes aprender a no dejar que esa clase de gente te haga perder la confianza en ti mismo.

Te he escuchado agradecer los apoyos recibidos. Tu forma de expresarte, con una fluidez verbal y desparpajo que supera la de muchos adolescentes que te doblan la edad, me anticipa que dentro de pocos años, tu exceso de peso, -de persistir-, solo será una característica más que te defina físicamente, tal como el color de tu cabello o de tus ojos, pero que lo que realmente te describirá como persona serán tu inteligencia emocional y tu empatía, sobre todo con las minorías, tu fuerza de voluntad y capacidad para superar todos los obstáculos.

Ellos, en cambio, los «pluscuamperfectos» en su acepción irónica, serán adultos que recordarán el pluscuamperfecto como tiempo verbal y se preguntarán si hubiesen cantado ese cumpleaños feliz de haber recibido otra educación y echarán de menos no necesitar seguir ejerciendo el acoso y derribo diarios para sentirse importantes.

*Abogada laboralista