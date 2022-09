Esta vuelta al cole no es como las demás. Por lo menos esas demás de antes de la pandemia. En el preámbulo de la vuelta de los niños y niñas a las clases se cierne sobre las familias una especie de atmósfera extraña e incierta. Y esta no es ni más ni menos que la incertidumbre vestida de economía y política. Nadie sabe qué va a pasar, al menos en el bando de la ciudadanía; y nadie explica claramente que se nos viene encima, por supuesto, desde el ámbito político. Lo que sí se sabe y se experimenta es que las familias comienzan a notar la asfixia económica. Ya no se trata de ahorrar o evitar gastos superfluos. Ahora la perversión o la obscenidad es que los gastos exagerados están adosados en los bienes de primera necesidad. No podemos dejar de comer; no podemos prescindir de la energía eléctrica; no podemos dejar de echar gasolina... Y no podemos ir en taparrabos por la calle. Y ahora una vuelta al cole en ciernes, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca más para las familias. Según el estudio anual que a primeros de septiembre presenta cada la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce), como mínimo, la vuelta al cole representa para las familias un gasto medio de 475 euros en un colegio público, cantidad que se eleva hasta 610 euros en un centro concertado y que puede alcanzar los 1.285 en uno privado. Comedor, transporte, uniforme o ropa, libros, material escolar, matrícula... Teniendo en cuenta que la educación obligatoria es eso, obligatoria y que nadie va a dejar a sus hijos en su casa, nos encontramos ante una situación en la que ejercer el derecho como es la enseñanza y cumplir con la obligación de educar a los pequeños nos pone en una situación tercermundista. Esto en un país europeo y democrático es una auténtica paradoja. ¿Dónde están las medidas políticas?.

*Mediador y coach