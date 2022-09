Mi Gorbachov

Supongo que todos tenemos personajes históricos que guardamos en el corazón. Yo tengo a Mijaíl Gorbachov. Porque siendo yo un niñato, atento seguía la futura «Cumbre de Ginebra», donde se reuniría con el máximo mandatario americano para finalizar el terror de una guerra nuclear. Cuando lo vi junto a Reagan, que había sido un apuesto actor, advertí rápidamente que la luz la llevaba el ruso. Y eso que era bajito y sin pelo; pero curiosamente llevaba una especie de corazón sangrando ideas dibujado en la frente. Grato recuerdo me es también cuando salió rodeado de gente dando elegir entre misiles y mantequilla porque supe que estábamos ante un hombre de los que supera a los sistemas y gracias a él también supe que no todo en esta vida está controlado por los poderes fácticos, siempre tan egoístas e insensibles con los sueños de los pueblos. Todas mis sospechas me las confirmó en aquella clase de tercero de Bup, mi querido profesor de historia Don José Luis Casas cuando nos dijo que realmente el siglo XX finalizó en aquel precioso 1989 que, gracias a Gorbachov, caía el muro de la vergüenza de Berlín. Y mira que al principio se creía que era un maquillaje de la URSSS. Incluso recuerdo aquella noche que el programa «Documentos TV», emitía un reportaje sobre la Perestroika y salían dos grupos de jóvenes: los pro soviéticos y los «metalis» con aspecto roquero occidental. Pues bien, los metalis decían que la Perestroika era una parodia y Gorbachov una marioneta y que el régimen militar soviético no cedería a la apertura de libertades. Pues vaya que cedió. Lo triste es que la Perestroika, que debió ser el triunfo del auténtico sistema político solidario, derivó en simples independentismos nacionalistas y entonces el sueño de Mijaíl se fue diluyendo. Incluso su mayor apuesta de inclusión moderna, su ministro de asuntos exteriores, Eduard Shevardnadze, que era ucraniano, sucumbió ante el nacionalismo de Ucrania y cegado por un patriotismo limitador, no supo ver la grandeza de estado que proponía su presidente. Ahora creo que Estados Unidos no podía consentir unos Estados Unidos de Asia de corte democrático que sí que sería un serio competidor y financió la disgregación. Pero lo que sí es cierto que es que, aunque Gorbachov no culminó su sueño, sí que puso fin a cuarenta años de yugo militar criminal a la mitad del planeta. Qué pena que en estos tiempos no surja una persona así que apueste por la conciliación sin parangón. Es curioso, pero parece que todas las grandes personas terminan mal con los que quieren beneficiar. Pero como la historia una vez pasada es más poderosa que los pueblos o los gobiernos, ya, nada ni nadie podrá borrar el gran legado de valor de Gorbachov ni el ejemplo que supone para las generaciones venideras. La tierra nunca te fue leve y por eso, seguramente, te espera la eternidad de un régimen solidario en un espacio mucho más grande que tu querida URSSS, sin nacionalismos estúpidos que estropeen la felicidad de la gente.

