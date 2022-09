La cochera

Siempre hay una buena excusa para recrearse en el buen cine, incluso para amortiguar la reentrada del verano. Roma cumple ese requisito, pese a su efímera presencia en la gran pantalla y a un título sugerentemente engañoso, que no alude a peplum o a gladiadores, sino al recoleto barrio de Ciudad de México donde vive la familia protagonista, incluida la criada india que cuida de los niños y combina el castellano y el mixteco.

No es cuestión de destripar la trama de un film no tan reciente, pero de su espléndida fotografía en blanco y negro rescato alguno de los contrastes de la narración: el estrecho patio interior que sirve de cochera para el Ford Galaxie 500 y el solaz esparcimiento de las mascotas del hogar en ese pasillo, con las deposiciones baldeadas cada mañana por el servicio doméstico. Es el lúcido juego narrativo de enfrentar un carro imponente y la opulencia de una familia bien, con la caca diaria de los perritos. Una convivencia que no solo sería natural en el México de finales de los sesenta, sino que incluso puede prolongarse hasta nuestros días. Aunque, afortunadamente, es una percepción que hoy produce dentera, los logros cívicos para que las mierdas, al menos las superficiales, no invadan nuestras calles. Había en la película de Alfonso Cuarón una sutil aportación a ese componente escatológico, un ingrediente más de las tragedias que se barruntan tras la cotidianeidad. Desde las propias vivencias de la criada hasta el trasfondo de la masacre estudiantil de Tlatelolco.

No hablamos de pedagogía fílmica, pero sí de una buena catarsis con una polivalencia universal: la aversión hacia los zurullos caninos que, como el árbol y el bosque, impiden desde nuestro confort universal apreciar la galerna de fondo. Si, como el calendario agrícola, los años oficiosos comienzan en septiembre, este viene cargado de inquietantes presagios. Un mundo que, tras la pandemia, estaba destinado a cicatrizarse con los acordes de una fiesta campestre, hoy aprovecha ese espasmo para tantear reajustes del poder. Y las principales piezas del damero no actúan en aras del bien común, sino movidos por la irracionalidad de la testosterona. La democracia corre el riesgo de debilitarse merced a nuevos troyanos, porque las fuerzas que avientan el declive de Occidente acentúan la ineficacia del presentismo, el iluso pan para hoy para asegurarse el éxito en unos comicios entregando a cambio el hambre para mañana. Italia es la siguiente pieza del populismo extremista, después de comprobar que sus fantasmas siguen muy vivos en los Estados Unidos y pueden ocasionar un irreparable cisma en la sociedad americana.

Una democracia que, paradójicamente, puede tonificarse en abortados refrendos. En Chile se ha rechazado mayoritariamente una Constitución cargada de novedades programáticas. Su texto reconoce que las diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, así como la coexistencia de pueblos y naciones en la unidad de un Estado que también califica como ecológico. Estas bondades no bastan cuando se impregnan de una pátina de sectarismo vanguardista, que entiende que la alquimia del bien común puede lograrse sin el consenso.

La Roma de Alfonso Cuarón sigue presente en nuestro quehacer personal. Vienen tiempos de restricciones personales y turbulencias democráticas. La primera se solventó en la película con la fábula del cambio de vehículo: el mastodóntico Ford Galaxie, que desconchaba las paredes y se cubría de rayones y abolladuras, fue sustituido por un familiar y polifacético Renault 12. Los perros seguirían esparciéndose por la casa, pero para darle un voto a la pulcritud del futuro, sus caquitas ya no salían en el plano secuencia.

