Un niño de once años compra una tarta para celebrar su cumpleaños en el colegio. Su hermano ha escrito «fue emocionado a comprar una tarta». Pero, al día siguiente, sus compañeros comienzan a insultarlo: foca, gordo, foca monje. El niño se va solo al centro del patio, se sienta y se queda mirándose las manos. En el vídeo no podemos escuchar lo que el niño está susurrando mientras baja la vista, porque el coro de los otros niños se coloca a su alrededor y, mientras lo graban, le cantan «Mierda gordo pa ti». El niño, Izan, llega a casa llorando y dice que se quiere morir, que la vida es una mierda. Y su hermano lo denuncia en Instagram. El caso se viraliza y el bético Borja Iglesias, el atlético Antoine Griezmann, actores de La que se avecina o Chanel se vuelcan en felicitarlo. Ha ocurrido en el CEIP Es Puig de Lloseta. Desde el centro matizan que fue durante una actividad gestionada una empresa privada, en la escuela de verano. Ah, entonces no hay problema, o el problema es de otros. Sin embargo, el hermano aclara que Izan «lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más» sin que los profesores hagan nada. Parece ser que el director del centro anuncia una denuncia por difamación, porque no fue en horario escolar. El problema es quedar bien, o sea, no cómo llega Izan a su casa, ni cuánto se ha contribuido el mismo centro, desde el pasado, a tolerar el acoso. Si no es por la denuncia del hermano y la reacción viral, no nos habríamos enterado. Yo me creo al hermano: seguro que esto viene de más tiempo. Y cuántas víctimas entre sus verdugos, que también son niños, aunque ya sean salvajes. Envías al colegio a lo que más quieres, esas manos pequeñas para tocar el mundo, y te lo destrozan sin que nadie lo proteja. Luego, cuando un niño se quita la vida, empieza a descubrirse que la gente miraba hacia otro lado. Una mierda, Izan, sí. Por eso conviene no olvidarte. Pero tú no estás solo. No debes estarlo nunca más.