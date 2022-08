De navajas anticuentos

La denostada Facebook esconde a veces oasis de inteligencia, documentación y -algo necesario hoy- lugares para un escepticismo vestido de sarcasmo, ese solitario oxígeno que a los rebeldes nos queda para respirar ante tanto aborregamiento, vulgaridad y mediocridad circundantes. Me permito citar el muro de un amigo, que se intitula Manuel Ángel PC, como parte de esos oasis intelectuales frente a las verdades oficiales de cualquier cosa. En una de sus entradas incluye un brillante cuadro de diversas «navajas filosóficas», que reproduzco, y que me gustaría emparentar con el trágala al que la ciencia oficial y subvencionada por los organismos internacionales (ONU y UE, entre otros), nos intenta someter, ciencia convertida en ariete de intereses clarísimos que pretenden hacernos clientes forzados de determinadas electricidades electrizantes, o convertirnos en insectívoros, entre otras conspiraciones. La gran conspiración se llama hoy día cambio climático, ese circo amplificado a diario en los hogares desde mapas del tiempo rojos y morados (que antes eran amarillos y naranjas con las mismas temperaturas que ahora) de la TV. Por cierto, impagable el completísimo y documentadísimo reportaje del periodista pozoalbense Félix Ruiz Cardador en el ABC del 6 de agosto para conocer hasta el mínimo detalle, mediante fuentes históricas, los diferentes cambios climáticos y sequías sufridos en Córdoba y Andalucía desde la invasión árabe, cuando no había coches ni calentamiento global. Pero, volviendo a las navajas de Filosofía que publica Manuel Ángel PC, y atreviéndome a usarlas para abrir en canal a esa ciencia manipuladora y subvencionada, cito: Navaja de Hitchens «lo que puede afirmarse sin pruebas, puede desestimarse sin pruebas», y añado: si todas las pruebas de cambio climático se remontan a sólo 150 años, deséchense. Cito: la de Alder «si una discusión no se puede resolver por medio de experimentación, no merece ser debatida», y añado: lo mismo de antes con tan pocos años de perspectiva. Cito: «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla debe ser la más probable», y añado: la contrastada actividad solar. Sencillo.

* Escritor @ADiazVillasenor