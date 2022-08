Olivia Newton-John nos descubrió que las mujeres rubias también pueden ser dulces. Este fin de semana viene dorado porque ha muerto Olivia, pero también porque se cumplen ya sesenta años de la noche de Marilyn. Estas dos mujeres que encarnaron la luz tuvieron dos finales diferentes, pero nos han dejado el recuerdo de sus amaneceres entre cantos celestes que subliman la vida. Hay pérdida y fiesta en nuestra gratitud por sus horas felices. Olivia Newton-John tenía 29 años cuando John Travolta insistió en que sería Sandy. Hoy es imposible imaginarse ‘Grease’ sin esa presencia angelical, que incluso cuando quiere volverse algo malota y se ajusta los cueros en el vértigo alzado de sus piernas no deja de parecernos una buena chica con el mar de fondo. Es el mundo feliz --o infeliz, según se mire-- de los institutos norteamericanos en los cincuenta, con grupos de animadoras y jugadores del equipo de rugby con las iniciales de la escuela en la chaqueta, rockers de altos tupés y patillas largas. A mí me gustaban los rockers porque adoraba a Elvis: en ‘Grease’ están más cerca de ‘Rock de la cárcel o King Creole’ que del Elvis melódico en ‘Love me tender’ o ‘Viva las Vegas’, y no digamos ya el montaje kitsch que fue ‘Amor en Haway’. Pero estamos en Olivia Newton-John y John Travolta, al que a sus 23 años veían demasiado muchacho para bailar con una Olivia casi en los 30. Sin embargo, cuánta magia ahí, qué delicadeza rotunda la de John cuando dijo que solamente Olivia optaría al papel. Él era una estrella después de ‘Fiebre del sábado noche’ --1977: qué buena cosecha aquellos años-- y podía imponer a su compañera de baile. Algo había en Olivia de Ginger Rogers ‘pulp’, algo hubo en Travolta de Fred Astaire salvaje. Nunca quisimos tanto a Olivia como cuando bailó con un Gene Kelly crepuscular en esa fantasía musical, ‘Xanadú’, llamada así en homenaje al poema ‘Kubla Khan’ de Samuel Taylor Coleridge; y luego, al batallar contra su enfermedad. Cuánto baile eterno por la vida.

* Escritor