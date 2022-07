Las palabras de Mayor Zaragoza refrescaban el ambiente de una sala abarrotada en la Fundación Cajasol, en esta tórrida y calurosa tarde de julio. Frente a los agoreros de las tertulias matutinas, frente a los vencidos y derrotados por tantas traiciones a los principios y al sentido común, frente a los cansados y extenuados de tantos sobreesfuerzos cotidianos que resultan inútiles tantas veces, frente a los distraídos y silenciados de tantos circos mediáticos que confunden y amordazan, este catedrático de Bioquímica llegaba a Córdoba para, a sus 88 primaveras, darnos una lección de esperanza. Con la autoridad de su palabra, con la convicción de su legado, quien fuera director general de la Unesco y ministro de Cultura presentó su última obra, Inventar el Futuro. Editada magistralmente por Anfora Nova, que repasa las grandes cuestiones de nuestro tiempo, como el cambio climático, el multilateralismo, los derechos humanos y la democracia. Y todo ello, en claves de rebelión y de esperanza.

Esperanza porque ha llegado el momento en que la ciudadanía, consciente de las amenazas ecológicas y sociopolíticas que se ciernen sobre la humanidad, reaccione y se rebele contra una gobernanza plutocrática global del G7, del G8 o del G20, que ha conducido al mundo en su conjunto a una situación de progresivo deterioro de la habitabilidad del planeta. Reconocía este doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba que hemos sido muy ingenuos. Tras las alertas que comenzaron en los años 70 con el Club de Roma para el cambio de los paradigmas del crecimiento económico y desarrollo, vinieron las Cumbres de la Tierra del 92 en Río de Janeiro y la posterior de Johannesburgo en 2002 con grandes expectativas que fueron pereciendo. Y ante esos fracasos provocados por el poder de neoliberalismo desbocado, hemos permanecido callados. El silencio es nuestro mayor enemigo. Somos objeto de la distracción masiva del poder mediático y digital que se inmiscuye en nuestras vidas. Hemos dejado que la evolución de la educación se mida por organizaciones económicas como la OCDE y su informe PISA. Hemos confundido, dice el rector de la Universidad de Granada, la educación con la capacitación. La educación es «dirigir la propia vida», según definiera Giner de los Ríos. Ser «libre y responsable» como lo define la Unesco.

Mayor Zaragoza reivindica el poder de «Nosotros, los pueblos», como comienza la Carta de Naciones Unidas, que confome a la declaración de Derechos Humanos pueden sentirse «compelidos al supremo recurso de la rebelión». Rebelión de las ideas y de la palabra. Rebelión de la igualdad y la dignidad de toda persona humana. «Ahora sí renace la esperanza. Solo así podemos imaginar la rápida transición de una cultura de imposición, dominio y guerra a una cultura de encuentro, diálogo, mediación, conciliación y paz, de un suprematismo plutocrático (dominio militar, financiero, energético, digital, mediático) a la rápida adopción, en unas Naciones Unidas debidamente reformadas, de una Declaración Universal de Democracia, ¡Compelidos a la rebelión!, debemos ser muchos los que iniciemos esta transformación esencial de la fuerza a la palabra, del «si vis pace parabellum» al «si vis pacen paraverbum», de una cultura de confrontación a una cultura de entendimiento. Hasta hace muy poco, realmente no sabíamos lo que ocurría en el mundo y no podíamos tampoco expresarnos con capacidad para influir en el escenario mundial. La inmensa mayoría de las personas vivían y morían cerca de donde nacieron. Pero el desarrollo de las comunicaciones, de internet y de la tecnología digital nos permite ahora participar desde una consciencia global y formada sobre los problemas mundiales y nuestras responsabilidades. La frase de Albert Camus «les desprecio, porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco», nos alienta a actuar con apremio, indica Mayor Zaragoza. Hoy sería imperdonable que nuestros descendientes pudieran reprobarnos no haber estado debidamente preparados ante los retos, algunos de carácter irreversible, que enfrentamos en estos tiempos». El deber supremo es seguir, Pedro Salinas dixit.

* Abogado y mediador