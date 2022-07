Este mundo enloquecido que estamos creando entre todos no es buen lugar para ser niño. Desde que nacen, los colocamos en la casilla de salida y empieza una carrera agotadora para que crezcan cuanto antes y prepararles para un mercado laboral en el que la competencia es feroz. Por eso en las guarderías se estudian idiomas, y en los primeros años de colegio, en lugar de enseñarles a compartir o a sociabilizar, a jugar en grupo, dibujar, cantar o tocar instrumentos, se compite por ver quién escribe o lee antes.

Por eso hemos dejado que el adjetivo infantil se haya contaminado de connotaciones negativas. Es un niño muy infantil, nos dicen, como un reproche, y los padres volvemos a nuestras casas sin darnos cuenta de la estupidez enorme que acabamos de escuchar. Pues claro que es un niño infantil, lo raro sería lo contrario, que fuera senil o adolescente o estuviera a un paso de la jubilación.

Igual que pretendemos comer sandía en diciembre y naranjas en verano, y nos creemos los dueños de una naturaleza que no deja de recordarnos quién manda, pretendemos que los niños sean niños el menor tiempo posible.

Deben madurar, escuchamos, y colocamos a todos en fila india sin querer ver que cada persona tiene su ritmo y su proceso, que no todos tienen por qué saber escribir a los seis, leer a los cinco o hablar inglés. Intentando que no se frustren cuando crezcan, conseguimos que se agobien mientras crecen. Hemos convertido las aficiones en una carrera de obstáculos, como si todos fueran a ser profesionales en lugar de disfrutar de lo que hacen. Practican deporte para competir, igual que sucede con la música, la danza o cualquier otra dedicación. Si no están a la altura, es que son demasiado infantiles, o sea, que son niños y actúan como tal, como si fuera una tara o un defecto. Los queremos adultos en miniatura, homogeneizados por un proceso de maduración como tomates de hipermercado, sin ver que son diferentes y únicos y que la infancia es una etapa que deben disfrutar sin que tengamos que acelerar el proceso. Por eso, dejemos que se aburran en verano, que sesteen, que inventen ellos los juegos a los que quieren jugar sin estar todo el tiempo bajo supervisión adulta. Que sean niños. Que corran, se tiren y se salgan de las piscinas o ríos, que merienden a deshora y vengan a pedir más con las manos manchadas de chocolate. Que se rebocen en la arena caliente de la playa. Que sean niños, insisto. Ya llegará el día en que dejen de serlo, y yo no querría que miraran atrás con otro sentimiento que una nostalgia infinita del paraíso perdido.

* Escritora y profesora