Violencias y realidades

No hay más verdad que la realidad. Y para legislar con equidad debemos tener en cuenta las situaciones generales, pero igualmente las situaciones excepciones pues de no ser así, caemos en las garras de la arbitrariedad. Lo digo porque hoy existen dos corrientes jurídicas que pretenden legislar la realidad con fines de restablecimiento de la justicia en personas que históricamente se han visto privadas de ella. Pero son dos corrientes tan paralelas como enfrentadas. Me refiero a la ley integral contra la Violencia de Género y la Ley de igualdad de los llamados LGTBI (referido a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales). Tanto una como otra, a nivel independiente nos pueden parecer perfectas. Nadie discute (o nadie debería discutir) que la histórica sociedad patriarcal ha perjudicado enormemente a las mujeres que de toda la vida han sido relegadas a un segundo plano o incluso a supuestos similares a la esclavitud. Y los LGTBI exactamente igual. Por tanto, en principio, no debería existir contradicción entre ambas leyes, porque significan una clara apuesta por la igualdad real en aras de la felicidad. Pero, sin embargo, cuando se cruzan en la realidad pudieran adolecer de graves carencias y lagunas que inciden directamente en la bajeza de la calidad democrática: hay supuestos en los que un homosexual maltrata a su compañero sentimental.

Un clarísimo supuesto de violencia en la pareja, pero paradójicamente no de violencia machista porque la ley de Violencia de Género y no la Doméstica, precisa que la víctima sea mujer. Pues según la ley LGTBI, que aspira a la igualdad total de homosexuales para con el sexo al que tiendan y no con el que biológicamente nazcan, esto sí debería ser un caso de violencia de género porque esta ley aspira a que dicho homosexual lesionado sea tratado como lo que es y siente... pero la ley de Violencia de Género no lo contempla así. Y no es esta una cuestión baladí porque, más allá de la pequeña diferencia a efectos de longitud penalógica, el nivel de protección social e institucional de la Ley de Violencia de Género es mucho mayor que el de la ley de Violencia Doméstica que es la que se da cuando la pareja mujer maltrata al varón. En definitiva, en el supuesto que ofrezco, la Ley de Violencia de Genero coarta a la Ley LGTBI porque, en supuestos concurrentes, la condición homosexual evidente y natural de una persona libre, será totalmente ignorada y obviada. Como digo, como estos casos no está regulados, la ley actúa como si la homosexualidad no tuviera categoría legislativa ni por tanto humana. Esto hay que enmendarlo y ampliar el principio de legalidad modificando e incluyendo en la ley de Violencia de Género a la homosexualidad. De lo contrario, la ley LGTBI de la que tanto se habla, seguirá siendo un postureo político y no una realidad social. * Abogado