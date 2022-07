Gamarra, estamos en 2022

Hoy me gustaría dirigirme a la señora Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Me preocupa que Gamarra no esté muy al día (la semana pasada resucitó a ETA), porque este lunes ha afeado a Adriana Lastra su dimisión, que Lastra ha explicado que se debe a la necesidad de cuidar su salud, y porque está embarazada. La señora Gamarra ha escrito: «Este no es el camino de la igualdad, es la baja con la reincorporación en sus funciones». Vamos a ver si puedo explicar esto con claridad para que Gamarra se entere de que estamos en 2022: el camino de la igualdad es tener derecho a hacer lo que a una le dé la gana sin tener que dar muchas explicaciones, con su vida y con su cuerpo, y siempre dentro de la ley. Eso de ser más machota que un tío y arrastrar los kilos, el malestar o el riesgo para el bebé por no dar qué hablar en el trabajo es muy antiguo ya, señora Gamarra. Era de cuando yo también era joven y tenía que estar a la altura de los señoros con los que trabajaba, como mis otras compañeras, periodistas y madres. Que pasamos las de Caín. Afortunadamente hemos progresado desde entonces, y ahora una mujer es libre de dimitir, cogerse una baja o renunciar a puestos que le estresan, porque eso es el progreso, señora Gamarra: mejorar. Yo me chupé dos embarazos a pelo y reincorporación a las 16 semanas clavadas, pero lo que quiero es que las madres de ahora lo tengan mejor que yo, no igual, ni mucho menos peor. Esto les cuesta entenderlo a algunas mujeres, que se han quedado ancladas en un feminismo antiguo, pero yo les invito a hacer esta reflexión: ¿de verdad les desean a sus hijas el mismo embarazo de mierda que pasaron ellas trabajando? Porque yo les deseo algo mejor.

* Periodista