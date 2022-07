El calor a exámen

Si algo está posibilitando esta ola de calor es que la relación que tenemos los cordobeses con las temperaturas estivales se ponga a examen. Alguien nos podría apuntar que los cordobeses estamos por encima de exámenes en lo que se refiere a la caló, pues llevamos sufriéndola desde que tenemos memoria. Pero nada más lejos de la realidad. Lo primero que hemos venido sintiendo y hasta sentenciando desde hace demasiados años y durante el verano es la famosa frase de «que calor hace en mi piso». Y no es una apreciación caprichosa o quejica. Si no ahí está la realidad. Según el INE, el 60% de las viviendas en España fueron construidas antes de 1980, cuando todavía no se habían aprobado las normativas técnicas destinadas a regular la calidad de las construcciones y mucho antes de que el Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2013 exigiera medidas de aislamiento, entre otras cosas. Por supuesto, están las medidas particulares y de sentido común de no hacer ejercicio en las horas centrales del día, llevar ropa cómoda y fresca, hidratarse y tratar de permanecer en algún lugar cerrado a una temperatura adecuada. Ésta según la OMS, es de 26 grados en verano. No hace falta ser Sherlock Holmes para colegir que es complicado conseguir esta temperatura cuando el termómetro exterior supera con creces los 40 grados, y muchas de las viviendas no están construidas con el aislamiento térmico necesario y encima la pobreza energética campa a sus anchas en los hogares de demasiadas familias y personas mayores que viven solas con pensiones obscenas. Alguien nos podría volver a indicar que para compensar este déficit de recursos energéticos está el bono social. Pero hete aquí según datos de Endesa, que el número de beneficiarios del bono social eléctrico ha disminuido en plena ola de calor. Que me lo expliquen. Mejor me voy a La Rambla a por un botijo.

** Mediador y coach