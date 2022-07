Mi primera colaboración con este diario se remonta al año 1985. Sería sarcástico y hasta indecente --dadas las circunstancias-- recurrir al tópico de lo que ha llovido desde entonces. Precisamente, se trataba de una carta al director en la que trataba de plasmar una encolerizada denuncia por los incendios que asolaban la Península. Desde entonces, no ha sido ni mucho menos un tema recurrente. Es más, he tratado de soslayarlo, no por un decrecimiento de la preocupación ambiental, sino por la sensación de la devaluación de su mensaje visto el dejavu que se repite cada año por esta época.

Aquella indignación se tornó en candidez con el paso del tiempo, porque la lucha contra los incendios se ha acompañado de una propaganda de buenas intenciones, campañas hoy día un tanto naif, como el conejo del Icona que apagaba una colilla; o la colaboración de Serrat, con los gorgoritos de su estribillo, trasladando la idea fuerza de que tú lo puedes evitar. Ese ambiente tórrido que, de una u otra forma, nos hace a todos espectadores pirómanos. Hay películas que exudan ese ambiente libidinoso, como La Noche de la Iguana en el que ni todas las frigorías del mundo podían mitigar los bochornos de una etílica lujuria. Los incendios del 85 se entremezclan en mi memoria con la temperatura de Fuego en el Cuerpo, el malogrado William Hurt convertido en pelele de una femme fatale que no se la llevó el viento asfixiante de Savannah, sino las tiranías estéticas de Hollywood. Va por ti, Kathleen Turner. Mi pecado fue, por ello, el escepticismo. Aliviado, además, por el mito del ave Fénix. Conchita Wurst dio otra vuelta de tuerca a la transversalidad, pero el resurgir de las cenizas ha hecho un flaco favor a los escrúpulos de los incendiarios, si es que alguna vez tuvieron escrúpulos. En su descargo, pueden alegar la manida recurrencia a los brotes verdes. En el Calatraveño ya se intuye el reverdecer de algunas ramas que se asoman a la cuneta tras el último incendio, casi al otro lado del atlante que porta una estrella de Aurelio Teno. O la inquietud verdosa de la sierra cordobesa, a pesar del temor permanente de nuevas llamas, contrarrestado con otro vaso medio lleno: hace un siglo esa estampa perfilínea de las Ermitas y todas sus estribaciones la dibujaba la yerma ocupación de arbustos tiznados por los piconeros. Para rematar tan infaustas atenuantes, surgen al rescate de los pirómanos las estadísticas. Al contrario de lo que podría imaginarse, no son las campañas de tráfico las únicas que han arrojado cifras positivas. Los incendios del 85 se llevaron por delante medio millón de hectáreas frente a las 80.000 que tristemente marcan hasta ahora la cota de este verano. Mal de tontos agarrarse a esta justificación, convertidos en cómplices de profecías autocumplidoras, arrimando el sino y la desidia ante las inexorables postrimerías del cambio climático. El paradigma universal de los indicios es señalar lo que hay detrás del humo. Sin embargo, esta perogrullada no se acompaña de unas políticas activas de prevención encomendadas a la resignación de que los dioses del estío sean favorables con nuestro terruño. Hay Comunidades Autónomas, léase Navarra, que han aumentado su masa forestal. Empero, la tónica dominante es fiar la preservación de nuestra riqueza arbórea a la bizarría de las brigadas forestales. Prevención y planificación son palabras que todavía chirrían en nuestros lares. Otra prueba de nuestra mortalidad es que no llegaremos a contemplar la regeneración completa de estos bosques incendiados. Si queremos licencia para quemar, que se acote a la achicharrante atmósfera del mejor cine negro. ** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor