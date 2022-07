El mundo del cotilleo anda un poco alborotado con las palabras de Isabel Pantoja en el Orgullo Gay de Madrid: «Soy una más de ustedes y vuestro orgullo es mi orgullo». Opinan unos que el hecho supone su salida del armario, expresión que siempre me ha parecido poco afortunada y nada respetuosa para dar nombre a la exposición social total de personas que han librado duras batallas en su interior. Opinan otros que solo es una declaración de principios y una muestra de apoyo a un colectivo «que llevo en el alma y gracias al cual hemos podido ser artistas». Pero mi reflexión no va por ahí, sino por la palabra tonadillera que habitualmente usan en las tertulias televisivas para definir su profesión y que no se aplica a ninguna otra cantante de las que cultivan el mismo género.

Me temo que lo que se pretende es añadir algún matiz peyorativo y anticuado a su trabajo, lo que solo indica desconocimiento, ya que la tonadilla es una canción ligera, derivada de las jácaras del siglo de oro, que a su vez tienen origen árabe. Las tonadillas alcanzaron su máximo auge en el siglo XVIII y se cantaban y bailaban en los entreactos de las funciones teatrales. Sus letras, al principio muy relacionadas con el mundo de la picaresca, fueron evolucionando hacia temas folclóricos y andaluces. Naturalmente, las mujeres que cantaban tonadillas se llamaban tonadilleras. El final del siglo XIX, importado de Francia, trajo los cuplés, canciones cortas, ligeras y transgresoras que se cantaban en teatros y otros locales dedicados a ofrecer espectáculos. Y por fin las coplas, canciones populares con influencias, sobre todo, del flamenco y de tema principalmente amoroso, triunfaron al principio del siglo XX, durante nuestra guerra civil y en la posguerra. Su popularidad ha tenido altibajos, pero su vigencia ha llegado hasta ahora. Sus letras ahondan en las pasiones humanas, amores desengañados o traicionados, entrega total, sufrimientos aceptados. Para los tiempos actuales son absolutamente machistas, pero no podemos renunciar a la historia y la copla, las coplas, forman parte de nuestra memoria común. Así que ya me dirán ustedes si a Isabel Pantoja, arrastrada por su propia familia en un terrible fárrago, hay que llamarla tonadillera cuando su propia vida contiene todos y cada uno de los ingredientes de la mejor copla. Y ya no me meto en más fregados, pero lo de Rocío Jurado, a pesar de haber sido la más grande, tiene tela. * Escritora. Académica