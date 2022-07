El verano de Miguel Ángel Blanco

Yo era estudiante de Derecho y columnista de este periódico el verano en que mataron a Miguel Ángel Blanco. Lo recuerdo aquí y ahora porque el asesinato de Miguel Ángel Blanco es uno de esos cortes cenitales en una biografía colectiva, pero también íntima, como epicentro histórico y moral, en que volvemos a situarnos a nosotros mismos en el tiempo: no solo evocando lo que eras, lo que creías ser y dónde estabas entonces, sino dónde has estado estos últimos 25 años y cómo has terminado asimilando el eco de esa memoria. Cuesta imaginar ahora todo lo que fue aquello, las calles españolas cubiertas por aquellas oleadas de manos pintadas de blanco y elevadas al cielo, en una plegaria sostenida con gritos y llamamientos no solo a la justicia y a la dignidad, sino también a la posible compasión de quienes no podían tenerla: primero, durante las 48 horas anteriores, desde que se conoció la noticia de su secuestro, pidiendo su liberación; y después, cuando se conoció la noticia de su muerte, llamando a los asesinos por su nombre y exigiendo algo que no se sabía muy bien qué era, aunque no pasaba por las habituales condenas de cinco minutos y después a otra cosa. Aquello requería un cambio y fue el comienzo de la madurez para la gente que entonces estábamos en torno a los veinte años. El movimiento de las manos blancas, luego refundado en el espíritu de Ermua --porque, para quien no lo sepa o quizá no lo recuerde, Miguel Ángel Blanco era un concejal del Partido Popular de ese pequeño pueblo vasco, Ermua-- y en la plataforma Basta Ya, estuvo protagonizado por oleadas de gente exultantemente joven. Fue algo muy de facultades, muy de veinteañeros, de la generación que estaba ya cansada de haber dejado pasar su adolescencia despertando cada mañana con el anuncio terrible de un nuevo atentado terrorista de ETA.

Aquellas muchedumbres de jóvenes cubrieron y cubrimos las calles de todas las ciudades españolas con las manos blancas y los rostros imberbes. Estábamos comenzando a vivir y no podíamos entender que a un muchacho de 29 años le hubieran descerrajado un par de tiros en el cabeza, como constataron los médicos después, completamente incompatibles con la vida. Cuando apareció, ya herido mortalmente, abandonado a su suerte en un bosque de Lasarte, su cuerpo todavía respiraba. Parece ser que llevaba un par de horas abandonado ahí: imposible ponerse en su lugar antes y después, imposible saber o adentrarse en la elucubración de cuáles pudieron ser sus últimos pensamientos, el sonido de las evocaciones, las imágenes definitivas que quedarían suspendidas desde su angustia. Recibimos la noticia: Miguel Ángel ha aparecido y está herido. Hasta que falleció, hubo una hebra de esperanza: pero aquellos impactos habían buscado ser irrevocables. Recuerdo los llantos, aquella sensación de una sociedad no derrotada, pero sí moralmente destruida. Aquello supuso un cambio, porque antes había una connivencia sociológica entre gran parte de la sociedad vasca y ETA, con ramificaciones efectivas: desde los asesinatos, las torturas, los secuestros o la soledad social si no pagabas el impuesto revolucionario -tan bien expuesta en la novela ‘La carta’, de Raúl Guerra Garrido-, hasta la justificación ideológica de Herri Batasuna y su aliado, IU de Euskadi. Una postura miserable, por cierto, que no fue compartida, sino contundente y valientemente condenada, desde Córdoba, por el referente de Izquierda Unida entonces: Rosa Aguilar. Comprendo que a nuestros hijos no podemos estar revolviéndoles la cabeza con el dolor de hace 25 años. Pero aquello no puede concluirse como una página más de hemeroteca: y no porque los crímenes contra la humanidad no prescriban y aquello fuera una ejecución a sangre fría, sino porque tenemos la obligación ética de construir un relato que no se deje atrás momentos estelares en que nosotros, como pueblo, decidimos gritar. Bastaba ya de tantas medias tintas, de justificaciones con la boca pequeña, de los largos silencios en la cola de supermercado a las mujeres de los guardias civiles destinados allí, del síndrome del norte, de todo aquel dolor, de aquella impunidad. Ya era suficiente y decidimos gritarlo. Y también los vascos independentistas, aunque luego volvieran a lo de siempre, por fin brillaron rojos de vergüenza y también, por una vez, gritaron basta ya. 25 veranos después, entre la gente joven, nadie o casi nadie sabe quién era Miguel Ángel Blanco. Ese olvido nos lleva a reinventar el pasado, y también a su muerte interminable. * Escritor