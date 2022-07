Córdoba, ante el espejo de un futuro inquietante

Estos días de calor extremo no son una sorpresa para la provincia de Córdoba, que en veranos anteriores ha llegado a sufrir temperaturas más altas, pero en ellos se están conjugando circunstancias negativas -vividas en todo el territorio peninsular, incluso en comunidades caracterizadas por veranos suaves y lluvias a lo largo de todo el año- que vienen a ser el espejo de un futuro inquietante para el que no se están haciendo los deberes desde las instituciones.

Una ola de calor que llega a toda España y contribuye a desatar un infierno de incendios -más de una treintena, de los cuales la mitad siguen activos-, una sequía que se ha cebado en Andalucía y especialmente en Córdoba, donde los embalses no llegan al 21% de su capacidad, y problemas serios en las comarcas del Norte de la provincia, donde el necesario trasvase de agua del embalse de La Colada al de Sierra Boyera (al 15% de su capacidad), para facilitar la llegada de recursos hídricos a los municipios de El Guadiato y los Pedroches, ha estado muchos años en el aire y se convierte ahora en un asunto de urgencia cuando los problemas de abastecimiento han llegado ya a la población.

La decisión adoptada por la empresa pública Emproacsa -perteneciente a la Diputación y que sirve este recurso imprescindible a 68 pueblos y dos entidades locales de la provincia- de reducir en un 10% el suministro de agua parece acertada, pues los usuarios apenas lo van a notar y contribuye al ahorro necesario estipulado en el Plan de Sequía aprobado por los ayuntamientos integrantes. Para la zona Norte no es una solución, y se espera que mañana los informes aclaren cómo puede llevarse a cabo ese trasvase y faciliten un acuerdo entre las instituciones que lo haga posible.

El problema tiene también dimensiones económicas importantes para la agricultura, especialmente para los cultivos de regadío, y la ganadería. Andalucía debe buscar recursos hídricos, pero también reflexionar sobre el tipo de cultivos que admite nuestro clima y buscar soluciones adecuadas.

Vivimos estas fechas con el temor al desabastecimiento, pero también a los incendios -ya alguno ha alcanzado a Córdoba- que podrían evitarse en algunos casos con una mejor limpieza de las sierras, y en este sentido son reiteradas las llamadas a la Junta de Andalucía para que incremente la dotación del Infoca no solamente en verano, sino para tareas de prevención. Y calor extremo que pone de manifiesto la necesidad de crear más zonas verdes en los espacios urbanos. Córdoba necesita, y de esto se viene hablando desde hace años, más pulmones, no solo de grandes parques como los que existen y los que proyecta el Ayuntamiento de la ciudad, sino zonas «amables» en sus calles y plazas, que cubran ese exceso de cemento fácil de mantener para los ayuntamientos e inhóspito para los vecinos en invierno y en verano.

Mientras, las altas temperaturas se convierten en un factor más de exclusión social. La ligera contención de los precios de la electricidad conseguida con la «excepción ibérica» y las ayudas de distintas administraciones para subvencionar el pago de los recibos de la luz son insuficientes para las familias más vulnerables. Como publicamos hoy, paradójicamente la solicitud de ayudas ha bajado en Córdoba, un fenómeno que las instituciones y ONG interpretan de varias maneras: familias que no saben cómo acceder a ellas, familias empobrecidas que nunca han recurrido a estos sistemas de protección social y se limitan a recortar gastos perdiendo calidad de vida, familias que prefieren pedir apoyo para otros gastos, como alimentos... Lo cierto es que el calor no es una mera anécdota de verano: influye en la calidad de vida y salud de los ciudadanos, crea enormes riesgos medioambientales y es el anuncio de tiempos peores que irán llegando con el cambio climático. De nada sirve negarlo. Junto a un uso responsable de las energías y del agua por parte de los ciudadanos -una contribución no pequeña- es preciso que este problema se coloque en primera línea de las prioridades de las agendas políticas: hay que llevar a cabo actuaciones, pequeñas y grandes, para afrontar en el futuro el desafío climático, proteger de la pobreza energética a los más vulnerables y aportar todas las defensas posibles contra una realidad que puede convertir a España, y muy especialmente a la zona sur y a Córdoba, en algo parecido a un desierto.