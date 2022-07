Con las calles llenas de infierno

Los aparatos del aire acondicionado llenan las calles de infierno que sacan de los pisos, lo arrojan al suelo y te encienden la piel de desgana a más de 40 grados. El cemento del patio del colegio arde de soledad, lo mismo que las terrazas de los bares cercanos, que rememoran aquellos veranos de siegas casi inhumanas que convertían la cocina en calderos de sandía y platos de gazpacho, sopa fría que nos ha recomendado estos días el nuevo presidente del Parlamento Andaluz, el cordobés Jesús Aguirre, antes consejero de Salud. Además de aconsejarnos, como el Ayuntamiento de Córdoba, que evitemos salir de casa entre las doce y las 6-8 de la tarde y que si no tenemos aire acondicionado que procuremos irnos a lugares públicos con refrigeración.

Como no nos vamos a ir a los juzgados, ni al Colegio de Arquitectos, entenderemos el consejo como siempre lo ha hecho la ciudadanía: darle un notable a lo privado y navegar por los espacios casi helados de El Corte Inglés. O encerrarnos en San Lorenzo, mejor en la Mezquita -que a los cordobeses no nos cuesta nada-y comprobar cómo los antiguos, que habían tenido relación con todos los dioses, sabían del clima que se nos venía encima. Pasar una mañana o una tarde en el gran templo musulmán, alrededor del cual Córdoba ha construido toda su historia, es sentir el arte y aliviar a la mente de ese brochazo de calor que el desierto nos envía. Me acuerdo de aquellos años ochenta en los que, después del avión, era un autobús el que nos hacía recorrer África, sus desiertos y sus calores por primera vez. Recuerdo que en algunos trayectos el aire acondicionado no funcionaba. Sin embargo no sentí el pegajoso calor de estos días, que te tira el ánimo por los suelos, casi te embrutece y sólo mantienes intacto en tu mente el trayecto que va del sofá al aparato donde se enciende el aire acondicionado.

Me acordé de la Colina de los Quemados, el nombre de nuestro origen, el cerro desde donde aquellos primeros tartessos cordobeses veían las crecidas del río y las inundaciones cercanas, de las que se libraban, donde en la modernidad se construyera un teatro al aire libre y los ciudadanos se pusieron a estudiar bachiller o a hacer deporte. Pensé que al ser cerro, colina o loma el frescor sería visitante asiduo, incluso en verano agrio. No es que sobre las nueve de la noche se notaran unos números excesivamente umbríos y frescos pero sí comprobé que las ramas de los árboles se movían, no sé si por la alegría de verme o porque las temperaturas comenzaban a enfriarse.

La Mezquita y la Colina de los Quemados, dos espacios de la historia de Córdoba a donde estos días podemos ir a evitar gastar el aire acondicionado de nuestra casa. El tercero es el descubrimiento que los inmigrantes han hecho de los viajes playeros -«preguntar por Marina» y otros-los domingos en autobús. Al menos se alejan del sudor de la ciudad y ven el mar como auténtico paisaje de agua, cielos, espacios y belleza. Donde el sol quema de forma más amable, porque encima broncea y le pone firma al viaje del autobús dominical a la playa.

Los inmigrantes, cuya cotización a la Seguridad Social pagará la pensión a muchos españoles que piensan en ellos como «los sudacas que nos quitan pisos y trabajo» y se quejan de los barrios donde sobreviven con la dignidad de cualquier ciudadano. Este calor, que da alguna vida a la noche, nos ha transportado a aquellas siestas de nuestra infancia donde los padres nos impedían salir a la calle para librarnos del Tío del Sebo, y por las ventanas sólo se oían los pregones del vendedor de garbanzos «tostaos en cambio de crúos». Mientras, me metía a albañil para arreglar las paredes del corral y luego me ponía los tirabuzones de mi hermana como mi cabellera de indio con pistolas. En las siestas de la infancia, donde del calor, que no era el infierno de estos días, hacíamos una película del oeste.