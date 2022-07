El poder tiene un precio

Llevaba mucho tiempo con ganas de ver la serie ‘Borgen’ (Dinamarca, 2010-2013) -reconozco mi fascinación por las series escandinavas, más aún cuando están protagonizadas por mujeres-, actualmente disponible en Netflix, un acercamiento al funcionamiento de la política de uno de los países que van a la vanguardia del Estado del Bienestar, Dinamarca, cuyo gobierno está formado por distintos grupos parlamentarios que representan la pluralidad e intereses de la ciudadanía.

Después de tragarme como si no hubiera un mañana la primera temporada, en la que una idealista Birgitte Nyborg se convierte en la histórica primera ministra danesa a un coste familiar demasiado alto y un hacerme una idea del funcionamiento de los medios de comunicación allí (los tabloides están por todas partes), necesitaba más. Y la segunda y la tercera temporadas no me defraudaron, sino que me dejaron con ganas de acompañar a Birgitte siempre. En ellas observamos la evolución de los personajes, los distintos agentes políticos y sociales y la propia ciudadanía, si bien en todo momento la protagonista permanece fiel a sus convicciones morales y políticas.

Sin embargo, en la cuarta entrega de la serie -esta vez resucitada y producida por Netflix bajo el título ‘Borgen. Reino, poder y gloria’ (2022)- puede que obtengamos una estampa más realista de una Birgitte cuya vida se ha reducido a la política y es ministra de Asuntos Exteriores. Indudablemente, esta nueva temporada -que recupera todos los personajes que puede de las entregas anteriores- quizás resulte más realista, no ya por ser de extrema actualidad y recoger todas las problemáticas mundiales (el cambio climático, la guerra en Ucrania, la pugna por el poder entre EEUU y China como nuevas potencias mundiales...) y reflejar el nuevo papel de la mujer en la escena política, sino por admitir que el poder cambia a las personas.

Desgastada, Birgitte reconoce que el poder puede hacer que llegues a olvidarte hasta de ti misma o que recurras a prácticas que antes condenabas. ¿Por qué? Tiene algo de adictivo y conlleva un coste personal muy alto que pasa factura cuando llevas tantos años en el ojo del huracán y además eres juzgada doble o triplemente por ser mujer y madre. Puede que por eso parezca más cercana, por aquello de que cuando alcanzan el poder todos son iguales. Y no, no todos son iguales. No todos roban, adjudican contratos a dedo, se saltan la ley ni se zambullen en las cloacas. Muy pocos son como Birgitte.

* Escritora y periodista