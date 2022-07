Los olvidados y el mapa de España

¡Qué fácil resulta olvidarse de los olvidados y priorizar en el balance de resultados a aquellos que son mayoría y que sin embargo viven hacinados y empobrecidos! El debate del estado de la nación ha dejado resaca de bronca con las mismas broncas de siempre entre la España que solo sabe mirar a través de Madrid, aquella que hace mucho ruido con su ya desgastado discurso independentista y una tercera, la más silenciosa, que reclama una mirada más autonomista, algo que defiende nuestra Constitución y que nada tiene que ver con la bronca, sino con un futuro digno para todos los pueblos de España. Decía que es fácil olvidarse de los olvidados porque son pocos y hacen poco ruido y eso es lo que le pasó al presidente Pedro Sánchez cuando anunció alguna de sus medidas estrella con respecto al transporte público y de la que solo se beneficiarán aquellos que viven en grandes ciudades, donde la red de cercanías es un entramado necesario y vital para el funcionamiento del día a día. Personalmente brindo por cualquier medida de carácter social que haga la vida más fácil a miles y millones de personas, pero me duele que ningún gobierno haya sido capaz de frenar la despoblación en determinadas zonas rurales de España y cuando algo no se hace o se desatiende es simplemente porque la voz de los olvidados no tiene eco, no resuena, apenas da votos y para qué detenernos en ellos.

En un tiempo como el actual, en el que cada vez son más las voces intolerantes que persisten e insisten en eso de acabar con el Estado de las autonomías, Pedro Sánchez debiera estar más atento y cuidar a la España vaciada, a esa España periférica que insistentemente ha sido despreciada por Madrid y que largamente se ha ido alejando sentimental y racionalmente de la capital y de todo lo que esta representa en su trato desigual y de olvido diría casi intencionado. España no ha tratado de igual manera a España, porque mientras a unos se les ríen las ocurrencias y sus gracias, a otros se les ignora y lo de ser ignorado es el peor de los castigos, porque te hace sentir débil y despreciado. En España hay muchas carreteras secundarias, quedan vías donde el tren murió y a las que solo los niños se acercan para simular el viaje que sus adultos ya no harán, pero con el que siguen soñando a pesar de esa estación mordisqueada por el olvido. No es preciso un tren para querer a esa otra España, lo importante es no olvidarse de ella y entender que existe, suma y que la bronca no va con ella. * Periodista y escritora