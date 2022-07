En la novela ‘La Guerra del fin del Mundo’, de Mario Vargas Llosa, aparece un personaje entrañable, el Beatito, al que consiguen doblegar porque conocen su secreto terror. «Consiguieron que el Beatito les indicara el lugar donde estaba enterrado. Bajo tortura, se entiende. Pero no cualquier tortura. El Beatito era un mártir nato y no hubiera hablado por simples brutalidades claro está. Para el Beatito encontraron la única tortura que no podía resistir: los perros.» Hay miedos, como el que describe la novela, que son muy personales y quizás irracionales (tiene su justificación en la historia del personaje). Pero los miedos de los que hablaré a continuación, nadie podría evitarlos.

Cuatro horas de terror es la manera en la que se ha descrito lo que debió vivirse dentro del camión en el que viajaban los migrantes que murieron en Texas. También podemos, fácilmente, imaginar la angustia y el miedo entre quienes saltaron la valla de Melilla y más cuando vieron cadáveres alrededor. Cuando alguien se sobrepone a ese miedo es porque escapa de una realidad aún peor: hambre, guerras, persecución política, amenazas de tortura, persecución por identidad sexual. «Temía más quedarme en el gulag (chino) para siempre que morir», dice Gulbahar Haitiwaji (uigur) en una entrevista en La Vanguardia. Olga Rodríguez (eldiario.es 14/06/22) escribe: «El miedo es una herramienta eficaz de paralización social. Cuando la ideología del miedo se hace fuerte, todo vale. El miedo produce desconfianza y conflicto. Bajo su influencia todo es justificable, en nombre de la libertad y de los derechos. Incluso la barbarie. Uno de los máximos miedos actuales, jaleados por varios sectores, es el miedo a la migración, chivo expiatorio de esta década. Se ha llegado a decir que la llegada de personas extranjeras es una declaración de guerra. Madres con sus hijos cruzando la fronteras serían equivalentes a misiles que deben ser evitados y respondidos.» Junto al miedo irracional, la despersonalización. «No son números, son personas» se podía leer en un cartel de la concentración, en Córdoba, por la masacre de Melilla. ‘Sin nombre’ titula su artículo Francisco García-Calabrés (Diario CÓRDOBA 10/7/2022). Es habitual recomendar libros para el verano. Yo lo haré hoy. Leed ‘Hermanito’, de Ibrahima Balde y Amets Arzallus Antia, publicado por Blackie Books. Vale la pena. * Activista de Amnistía Internacional