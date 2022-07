En la conciencia de los que sí

Desde el pasado treinta de junio, la Hermandad de la Quinta Angustia no ha dejado de recibir comunicados, llamadas y gestos en definitiva, de apoyo ante lo que consideramos un verdadero atropello, injusticia y un error por parte de la Asamblea de Hermanos Mayores que decidió por quince votos a favor, dieciocho en contra, tres en blanco y uno nulo, que nuestra Hermandad no formara parte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

El mejor de los regalos fueron los quince votos que se mostraron favorables. Aquellas hermandades que entendieron que la Hermandad de la Quinta Angustia vino hace once años, a sumar y no a restar. Que vino para no quitar nada a nadie sino para ensalzar y engrandecer el ya hermoso elenco de las de Penitencia y en nuestro caso también de las Sacramentales. El mejor regalo como digo, es de todas aquellas que entendieron que la Hermandad de la Quinta Angustia cumplía y cumple con todos y cada uno de los requisitos para incorporarse a la Agrupación.

Que su voto no era un veto. Que su voto era de HERMANDAD con mayúsculas. De hermanos cofrades que te abren los brazos de corazón y no de aquellos otros que te dan la espalda y que aún al día de hoy no han explicado las dieciocho razones de su no, escondidos tras el voto secreto en vez del voto público como así lo marcan sus Estatutos. El escrito de dicha Resolución se ha recibido el pasado 11 de julio, aunque es de fecha del cuatro de dicho mes.

Cuando en la conciencia de los del no, les haga pensar el daño que han causado, sólo les pido que se pongan en nuestro lugar, que será la mejor forma de entenderlo. Que piensen cómo estarían cada una de estas Hermandades si eso mismo les hubiera pasado a ellas. Todo esto pensando que la decisión del no haya sido aprobada previamente en cada una de sus Juntas de Gobierno.

Por todo ello, por los múltiples gestos de la sociedad cordobesa y de fuera de ella que seguimos recibiendo y por las quince Hermandades que votaron sí, quiero y deseo quedarme en la conciencia de los que sí, ya que ellas piensan lo mismo que nosotros. Es decir, que la Hermandad de la Quinta Angustia cumple con todos y cada uno de los requisitos para formar parte de pleno derecho como miembro de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

(*) Hermano mayor de la Hermandad de la Quinta Angustia