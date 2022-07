Oposición deprimente

No deja de ser curioso que la degradación de la política venga de la mano de ellos mismos, que por el ansia descabellada de llegar al poder han provocado el caos de la función social más honorable. Uno se pregunta cómo coño de bien se vivirá por ahí arriba, que son capaces hasta de sacarse los cachos a nivel personal; el odio se alimenta de ansia de sueldo. Ellos y ellas se han encargado de escupir hacia arriba. Miren, no digo que ni tanto ni tan poco, pero aquella majestad que tenían cuando pasaban por las ciudades, que parecían dioses, pues casi que era preferible a la imagen choricera de hoy porque al menos teníamos esa sensación de estar protegidos por personas mejor preparadas que la masa popular. Ahora, hasta nos han dado pie a insultarlos a plena cara.

La chabacanería, las malas artes y, sobre todo, la mala idea, se ha instalado en los argumentos de la oposición, que en vez de convencer al pueblo para que vote otra opción a través de propuestas creativas e inteligentes, lo que hace es intentar denigrar la imagen personal del rival. Y eso es muy peligroso. Deberíamos acabar de una vez con este circo maligno. Se precisan urgentes ejercicios de reflexión en los congresos partidistas y cámaras de representantes, amén de debates y reprimendas en los aparatos internos de los partidos. Porque este camino de reproche personal e insulto directo no solo es síntoma ejemplarizante de mala educación, sino que denota una vulgaridad de tal magnitud que provocará la denostación de nuestra sociedad, hasta el punto de que puede llevar a que la masa social, ciega de rabia y frustración, sea capaz de cualquier cosa movida por el odio que unos políticos han propiciado sobre otros políticos. Miren, un ejemplo de vulgaridad y tendenciosidad construido a través de toda una maquinaria perfectamente orquestada entre oposición y medios afines, ha sido la foto de la ministra de igualdad en Estados Unidos.

Es cierto que ella ha colaborado en dicha mala imagen porque ni la oposición ni tampoco la ministra misma (por muy joven que sea) han entendido la seriedad y la sobriedad que debe tener la actividad política. Oiga usted, ministra, usted no puede hacerse fotos como que está de turismo, porque en política, lo único que puede hacer disfrutar es cumplir los objetivos para bienestar del pueblo. Pero ya está. Lo que no podemos tampoco es basar el derrocamiento de un gobierno en una fotito de este tipo porque eso lo que demuestra es la poca seriedad y oficio de la oposición, que no es capaz de encontrar argumentos brillantes y creativos para ganarse a la opinión pública. A ver, que el pueblo es mucho más listo de lo que creen ellos y sabe que aquí el que no se hace fotos es porque las guarda. Así que menos críticas a fotitos y más argumentos sabios y convincentes. Y mientras sigan con estas tonterías, no se quejen si a vuestro paso el pueblo os insulta.

* Abogado