Inclusión excluyente

Hace unos días, estando con mi hija en una conocida tienda mirando ropa de baño, me sentí bastante incómoda con la conversación que dos chicas jóvenes mantenían justo al lado nuestra -aunque igual hubiese dado que hubieran estado al otro lado del local porque nos estábamos enterando todos los presentes-.

Por los comentarios entre ellas deduje que eran pareja o mantenían alguna relación. Tal detalle no me importa lo más mínimo, e incluso sobraría en este relato si no fuese porque en un momento determinado, cuando una descolgó un biquini para mirarlo, la otra vociferó sin ningún recato: «¡Ahí dentro te tienen que quedar preciosas las tetitas y el culito!».

Me limité a apretar los dientes y fui alejándome disimuladamente hasta que alcancé la puerta del establecimiento. Actué de ese modo para evitar una regañina de mi hija por dar la nota un día que salgo con ella, pero si hubiese estado sola no me habría callado.

Si ese mismo hecho, con comentario en público incluido, hubiese tenido lugar entre una pareja heterosexual, no me negarán ustedes que el autor del comentario sería tildado de machista y de no ser capaz de ver en su pareja «más que unas tetas y un culo con patas», pero como la escenita era entre homosexuales, ¿a ver quién es el guapo que se atreve a hacerles ningún reproche sin salir acusado de homofobia?

Miren ustedes, ya me está cansando esta situación que hasta me va dejando sin palabras en mi vocabulario. Esta que llaman libertad inclusiva y que cada día me hace sentir menos libre y más excluida.

Es curioso que exista un término que describa el rechazo constante de las personas heterosexuales a los homosexuales o bisexuales: homofobia, y que la heterofobia sea exclusivamente un término médico, utilizado en psicología, que describe el miedo al sexo opuesto, si bien por el movimiento LGTBI se niega la existencia de esta fobia amparándose en que los heterosexuales no han sido nunca marginados por su orientación sexual, porque sus derechos humanos nunca han sido negados sistemáticamente.

Fernando Savater, en su ensayo ‘La heterofobia como enfermedad moral’, describe el término como el miedo u odio a los distintos. A mí se me está haciendo creer que soy extraña, no por cuestiones de amor o sexo, sino por ejercer mi derecho a pensar y actuar como me venga en gana y no al dictado de nadie.

* Abogada laboralista