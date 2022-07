Una cordobesa, ‘Mujer Canaria del Año’

En una sociedad con resabios machistas como sigue siendo la española, por más igualitarismo y otras ayudas del diccionario a las que se acuda para desmentirlo, hay gestos que se agradecen, aunque solo sea como testimonio de que otro mundo es posible. Acabo de presenciar en Tenerife uno de esos guiños hacia el universo femenino que van calando en la conciencia colectiva, de la que a su vez se retroalimentan. Se trataba de la concesión del título de ‘Mujer Canaria del Año’, distinción que una dinámica entidad cultural de San Cristóbal de la Laguna, el Orfeón La Paz, entrega desde 1989 a personajes destacados por su trayectoria y esfuerzo en favor de las islas. ¿Y qué pinta en una gala celebrada tan lejos una cordobesa, o sea, la arriba firmante?, se preguntarán ustedes. Pues el haber tenido el honor de ser designada para presentar a la protagonista de la noche del 6 de julio en La Laguna, la también cordobesa Casiana Muñoz Tuñón, afincada en ese paraíso volcánico de gentes generosas desde que a mediados de los años ochenta del pasado siglo aterrizó allí con una beca para hacer el doctorado. Lo obtuvo con un brillante estudio sobre la morfología y estructura de las galaxias, y desde entonces no ha parado de contribuir al conocimiento de las estrellas, de su armonía y de sus estallidos coléricos, moviéndose durante treinta y cinco años al más alto nivel de la ciencia sin renunciar a la poesía del firmamento.

Quizás les suene su nombre, porque cada vez está más presente en Córdoba, a pesar de que lo suyo es moverse entre países y continentes con pasmosa naturalidad. Le han dedicado un instituto en Miralbaida, y desde hace algunos meses publica artículos en estas mismas páginas de opinión -no necesariamente científicos, porque es mujer de curiosidad e intereses infinitos-. Pero lo que tal vez no sepan es que Casiana Muñoz Tuñón es subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde halló un centro de investigación en consonancia con su forma de ser, que es metódica y disciplinada, pero también muy libre. En el IAC ejerce con finura políticas científicas, dirige equipos de ámbito internacional con mano de hierro en guante de seda, observa por el telescopio el cosmos tomando buena nota de lo que ve y vive tan ocupada que no presta atención al hecho frecuente de ser la única mujer en las reuniones de directivos. Es inabarcable en este espacio trazar, ni siquiera resumida, la carrera -de altura sideral en todos los sentidos- de Casiana Muñoz y sus dos líneas de trabajo: la física de las galaxias y la caracterización de la atmósfera para la observación astronómica. Creó y lidera desde principios de los noventa el Grupo de Calidad del Cielo, que ha convertido el IAC en uno de los mejores centros de astrofísica del mundo y preparó la candidatura canaria para albergar el telescopio solar más grande del hemisferio norte.

En Canarias, en suma, encontró la horma de su zapato esta investigadora y divulgadora ambiciosa y tenaz. Allí se casó en 1989 con un lanzaroteño, el físico Vicente Rodríguez Armas; y tuvieron un hijo, Tomás, que hoy es compositor. De este archipiélago con el corazón partido entre la península e Hispanoamérica dice que le gusta todo: su clima, el paisaje, la libertad que siente y el carácter abierto de su gente. Ahora La Laguna le ha devuelto ese afecto a través del Orfeón La Paz, Medallas de Oro de la Ciudad y de la Isla por su labor no solo musical sino de exaltación de todas las esencias canarias. La lleva ejerciendo desde 1918 aunque ahora, presidido por el incombustible Julián Brito, está más activo que nunca. Y ha querido reconocer, como cada año, los méritos de una mujer excepcional, en este caso la cordobesa que vive observando las estrellas.