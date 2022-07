Hoy vamos a ir de cuentos, cosa, por cierto, muy corriente en estos tiempos de cuentistas. Los niños están ya de vacaciones; pensemos también en ellos. El cuento que he encontrado es ‘El Ceniciento’, una versión de ‘La Cenicienta’, como se podrán imaginar. Es un aporte al lenguaje inclusivo. No he hallado aún en ningún libro la versión titulada ‘El/La Ceniciente’; seguro que existirá. Pues ‘El Ceniciento’ dice así: Érase que se era un reino en el que vivía un muchacho muy capaz al que llamaban Ceniciento, y no porque fuese de ese color tan lírico, sino porque era un cenizo: todo lo que tocaba lo dejaba en ceniza y en basura, para desesperación de su padrastro y hermanastros. ¡Qué bien se lo pasaba! Por esto su máxima ilusión era asistir a la fiesta que el señor del mundo convocó para los grandes señores, sin importarle que fumasen puros. Ceniciento, para ganarse una invitación, llamó a sus hados madrinos asesores. Éstos sacaron sus varitas mágicas y... ¡El bolígrafo de Ceniciento se convirtió en un maravilloso avión Falcon, como el de sus compis!; ¡del pisapapeles salió un piloto!... Y así, Ceniciento se transformó en un bello señor.

Asistió a la fiesta, pero con la advertencia de que a las doce de la noche tendría que regresar a la realidad. Ceniciento, que sólo pensaba en divertirse, estuvo de acuerdo. ¡Qué fiesta más maravillosa! ¡Qué de luces, focos, cámaras, fotógrafos y entrevistas! ¡Qué de hablar y hablar! ¡Qué de comilonas y golpecitos en la espalda! Hasta consiguió Ceniciento que el señor de la fiesta lo llamase a parte para cuchichear al oído nadie supo qué. Ceniciento lloraba de emoción. Ya no sabía cómo sonreír, si mostrando los dientes o sólo marcarse unos hoyuelos tan risueños. No sabía cómo mover las manos ni dónde colocarlas; ni acertaba a andar sin que la cabeza se le fuese para un lado o para otro; y se sentía incómodo con todas las maneras de sentarse: si cruzar las piernas o sólo reposarlas. De pronto, sonaron doce campanadas. Fin de la fiesta. Ceniciento hacía todo lo posible por perder su zapatito de cristal. Pero ni por esas. Tenía que volver a la realidad: la inflación, la pobreza, el paro, los pactos vergonzantes... Y aquí el cuento dice que cada cual lo acabe como pueda. O sea, que colorín colorado este cuento no se ha acabado. * Escritor