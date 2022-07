El puerto fluvial de Córdoba (IV)

Cuando Roma llega al sur de la península Ibérica percibe enseguida que ‘Corduba’ contaba con una enorme variedad de recursos, era nudo de comunicaciones, base logística perfecta, lugar ideal de invernada, y también espacio central y privilegiado para planificar y organizar la penetración hacia el interior y resistir las incursiones periódicas de lusitanos y meseteños; todo ello derivado en buena medida de su posición ‘ad ripam Baetis’, dominando el valle medio del río, llave y presa de éste en el vértice exacto de un triángulo isósceles con los extremos de la base en Cádiz y Huelva del que el río es mediatriz, y en el punto concreto en que dejaba en la Antigüedad de ser navegable con cierta comodidad para botes y barcazas a remos de escaso calado. Son razones de peso, que han llevado a algunos autores a calificarla sin complejos de ‘emporion’, entendida como centro redistribuidor del comercio en el valle medio a través del río. Cabe incluso dentro de lo posible que, como ya lo hizo inicialmente el asentamiento prerromano, la ‘Corduba’ republicana se construyera sobre una terraza a cierta distancia del río básicamente para protegerse de sus crecidas. Tras la ampliación de la ciudad hasta su ribera derecha en época de Augusto, le serviría de protección frente a las embestidas de las aguas la muralla meridional, reforzada a tales efectos en diversos momentos de su historia, como han podido comprobar por ejemplo las excavaciones en el Patio de Mujeres del Alcázar de los Reyes Cristianos.

Situada estratégicamente a orillas del río, ‘Corduba’ era bisagra y facilitaba la conexión entre dos universos geográficos, económicos y culturales, en un verdadero prototipo de eso que los geógrafos denominan «ciudad puente». Algo que, como es bien sabido, debió dejar pronto de ser una simple expresión metafórica para convertirse en realidad palpable, si bien históricamente es imposible determinar por ahora el momento concreto en el que fue erigida por primera vez una estructura lígnea, sobre barcas o de obra, para enlazar ambas riberas. La construcción de un puente físico en la ciudad, garantía de comunicación entre las dos orillas incluso en épocas de crecida, terminó por consolidar a Córdoba como punto de confluencia de las más importantes rutas terrestres que unían el centro y el sur peninsular; lo que combinado con su carácter portuario reforzó de forma importantísima su valor estratégico.

Hasta ese momento, y también después, según los puntos, muchas personas y mercancías debieron cruzar de lado a lado (no solo en Córdoba) merced a barcazas guiadas por cuerdas y cables, y en el caso concreto del ‘caput Baeticae’ con la ayuda de barqueros o ‘portonarii’, cuya más que posible corporación dedicó a finales del siglo II d.C. un epitafio sobre piedra a su ‘alumna’ o sirvienta ‘Pomponia Septumilla’, de dieciséis años y cuarenta y cinco días, por fortuna conservada (CIL II2/7, 344). Es llamativa en cualquier caso la ausencia en Córdoba de epigrafía relativa al puerto o a la gestión administrativa y comercial del mismo y del río, más aún supuesto el papel que ambos desempeñaron en su perfil urbano.

Los tipos de barcas fluviales a los que aluden las fuentes textuales y epigráficas en relación con los tramos del Betis que nos interesan son, fundamentalmente, dos: ‘lintres’ -barcos de ribera de poco fondo, baja borda y un tanto inestables (Cicerón, Brutus 60), capaces no obstante de transportar cargas de cierta importancia y hasta siete personas-, y seguramente también ‘scaphae’ -esquifes, armadías o barcas de arrastre, empleadas sobre todo en el puerto de Sevilla aunque no solo, por cuanto sirvieron además para la pesca y el transporte de personas, animales y mercancías- (Estrabón, Geogr. III, 2, 3; Plinio, N.H. III, 3, 4). En unas doscientas estima G. Chic el número de unas y otras que navegarían entre Córdoba y Sevilla en época del Pleno Imperio. Ambas modalidades contaron con corporaciones de barqueros bien atestiguadas por la epigrafía en ‘Hispalis’ y aguas arriba de la misma, que confirman su importancia económica, su elevado número y su relevancia social.

No hay que descartar por otra parte el uso consuetudinario de prototipos menos conocidos o destacados por la investigación, como la ‘ratis (rataria, ratiaria, schedia’), poco apropiada para remontar cursos de agua con cierta corriente, la ‘stlatta’, la ‘placida’ o la ‘scaphula’, específicas para su uso en aguas fluviales e interiores y bien contrastadas en otros lugares del Imperio. No han sido sin embargo documentadas por el momento, ni epigráfica ni arqueológicamente, en el Guadalquivir, por más que sea razonable imaginar para época romana «un auténtico enjambre de barcas navegando y desenvolviéndose por unas corrientes que, en algunos casos, hoy no podríamos surcar», en palabras de M. J. Parodi. Cabe incluso dentro de lo posible que lintres y scaphae fueran los nombres genéricos con los que se dominaba a todas las embarcaciones que navegaban por el Betis entre Córdoba y Sevilla. Esto explicaría, quizás, que la epigrafía sólo confirme corporaciones de ‘lintrarii’y ‘scapharii’.

* Catedrático Arqueología UCO