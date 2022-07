¿Alguien se acuerda de aquello del estado del bienestar? ¿De los brotes verdes? Por supuesto, querido lector/a, que no hace falta que conteste, porque con su fina perspicacia se habrá percatado de que mis preguntas son retóricas e irónicas. La situación actual en el plano económico de las familias, de los jubilados y de todos aquellos que alguna vez pertenecieron a la extinta clase media es, por decirlo de una forma suave, insostenible. Y digo insostenible para establecer un concepto antónimo a eso otro tan manoseado como es el de la sostenibilidad. Este no es otro que la cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Si aceptamos esta definición, podemos colegir sin miedo a equivocarnos que nos encontramos en justo lo contrario, o como decimos, lo antagónico. La situación en la que nos encontramos actualmente de niveles de inflación y precios energéticos no es sostenible. El aumento desordenado de los precios sobre los productos en los que más gastan los hogares con menores ingresos implica que el poder adquisitivo de los estratos socioeconómicos más bajos se contraiga de manera insostenible y desde el punto de vista de la ética democrática, inaceptable. El estado del bienestar ya no solo no existe, sino que no se le espera. Parece que esos tres jinetes del apocalipsis: la subida de la luz, la guerra Rusia-Ucrania y el precio de los carburantes han disparado la inflación, al menos eso nos dicen, pero quizá haya otro jinete más desdibujado entre las brumas de los discursos políticos buenistas y es el porcentaje de impuestos que pagamos por los bienes de primera necesidad. Ya no se trata de aplicar medidas económicas, sino de salvar la economía de la mayoría de los españoles.

** Mediador y coach