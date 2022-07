Cuando seguimos escandalizados por la última connivencia entre el ubicuo Villarejo y las radiales del poder, no deberíamos olvidar que nada es nuevo, ni que la indignación nos tape la historia reciente.

193 personas fallecidas en 2004 por el ataque terrorista en los trenes de Atocha a tres días de unas elecciones generales, y todo aquel gobierno con Ángel Acebes como ministro de Interior y José María Aznar como presidente mintió, y mantuvo la mentira años después de que perdieran esas elecciones, «no hay duda que el responsable es ETA , quería una masacre y lo han conseguido» repetían a directores de medios, en comparecencias públicas frente a las informaciones internacionales que apuntaban desde el día siguiente al terrorismo yihadista. La dirección General de la Policía mantenía esta versión enlazada con la ultima revisión que suponía la alianza de ETA y el yihadismo, y la sostuvo en el juicio de la Audiencia Nacional con una sentencia conocida por todos pero que algunas cabeceras nacionales, radios y medios digitales siguieron poniendo en duda y elevando a categoría los bulos de las pruebas fabricadas para la ocasión. La legislatura 2004-2008 fue un bombardeo continuo, ya desde la oposición, sobre el gobierno Zapatero considerado por ellos ilegítimo, aupado por las portadas de periódicos que mantenían viva la teoría de la conspiración.

Con la aparición de los peones negros, se cierra el círculo instrumentalizando una parte de la sociedad civil con el propósito de producir el mayor ruido posible. De un supuesto movimiento de investigación ciudadano para homenajear a las víctimas y exigir la verdad -se manifestaron todos los meses durante diez años, cuando ya no había ni una gota más que exprimir-, salieron Francisco José Alcaraz ahora diputado por Vox o el exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Desde ese momento ya nada ha sido igual en la escena pública, las mentiras, las cintas de video, las connivencias entre fuerzas empresariales y políticas se utilizaban no solo para alcanzar el poder, a lo que estábamos más acostumbrados, sino para derribar el existente o las amenazas de poder alcanzarlo desde fuerzas más antisistema. Estamos ante un nuevo capítulo, no será el último, solo hay que recordar que Ada Colau lleva diez querellas por su gestión al frente del ayuntamiento, las diez desestimadas. La última presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, qué manera de manosear las palabras, como la búsqueda de la verdad en los peones negros o el peligro de los populismos y la defensa de la democracia representativa que dirían ahora los que disparan contra Podemos.

* Politóloga