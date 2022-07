Muerte al meteorólogo

Ya a principios de los 80, siendo un adolescente y cuando la serie se pasó en España en TV, me quedaba embobado con los capítulos de ‘Cosmos’, aquellos documentales del científico Carl Sagan, astrofísico, cosmólogo, asesor de la NASA y divulgador. Sagan descubrió en Venus el ‘efecto invernadero’ y ya por entonces advirtió que nuestro planeta se encaminaba hacia una trampa mortal similar de calor, catástrofe y extinción.

Un servidor tenía 15 años y ya era consciente de que esto, el planeta, no pinta bien. Desde entonces seguí estando tan atento a las noticias que avisaban del cambio climático y a las informaciones de cómo no se hacía nada al respecto. Así que me considero concienciado al respecto. Pero la irracionalidad está tan dentro de mí como de cualquier otra persona. Basta enfrentarse a una situación límite, como cuando me enteré de que esta ola de calor, tras la de mediados de junio que ya nos dejó ‘tocados’, va a durar el doble y con máximas en Córdoba que pueden llegar a los 45 o 46 º C. Fue conocer la que nos espera con la presente ola de calor y durante una fracción de segundo me vi preso de una ira primaria, irracional, mezcla de miedo a lo que nos espera, impotencia y ganas de volcar toda la frustración de la manera más violenta posible. Fueron apenas unas décimas de segundo en donde me vi al lado de la filosofía respecto al clima de ese profundo pensador, científico, filósofo y humanista: Donald Trump, con una obra tan amplia y trascendente como la de aquel primo de Sevilla de Aznar que, según le decía al expresidente, lo del cambio climático es una milonga. Mi yo irracional se revolvió contra los que, precisamente, lideran la denuncia sobre el calentamiento global: los meteorólogos. Y es que por mucho que estemos acostumbrados los cordobeses, toda predicción que señale a 45º C o más a la sombra tras estar diez días por encima de los 40º C... es una amenaza personal, una agresión que solo puede lavarse con sangre. Ya digo que solo fue una fracción de segundo de furia climática, pero en la misma no es que tuviera las típicas ganas de matar al mensajero... quería linchar al Servicio de Correos entero, a todo el que comunique malas noticias, compañeros periodistas incluidos, y sobre todo, y ya con la racionalidad perdida, veía como una solución linchar a los meteorólogos y a todos los 3.000 científicos del panel internacional del clima por bocazas y dar malas noticias.

¿Para eso tanta tecnología de fondos activos, juegos de pantallas y mapas en los telediarios? ¿Para anunciar olas de calor es por lo que necesitan los agoreros esos superordenadores? ¿Tan difícil es pedir que nos anuncien pronósticos más llevaderos? ¡Qué falta le hacía a Mariano Medina tanta tecnología! ¡Entonces sí que llovía, cuando en la pizarra se ponía una letra «be» bien plantada con tiza, como Dios manda! No como ahora, que solo hablan de calamidades. ¡La culpa es de ellos! ¡Ejecutémosles! ¡Marchemos con teas encendidas a la sede del Instituto Nacional de Meteorología en Sevilla, que es lo que nos cae más cerca, para prender fuego a esos ordenadores blasfemos!

Claro que también podemos dejar que se nos pase la ira, volver a la racionalidad, asumir nuestra parte de culpa y contribuir en el ámbito cercano con mejores hábitos a conservar el planeta y, a nivel político más alto, a impulsar cambios desde los gobiernos de las naciones.

Pero claro, todo ello implica un trabajo individual y colectivo... Y me temo que ya hace mucho calor para trabajar.