Sí, muy querida Carmen: Ayer fui yo; hoy eres tú, el año que viene será otro u otra al que rindamos homenaje que no debería entenderse de despedida, sino más bien de celebración por los muchos años de trabajo compartidos. No es verdad que la jubilación sea un punto y final de nada ni para nadie. La jubilación para una profesional como tú, tal y como yo la veo, bien puede entenderse como un cese de la actividad directa en largos años de continuidad, periodística, en tu caso que, bien considerado, es necesario e incluso debería ser opcional u obligatorio a más temprana edad, ya que bien sabemos cuánto desgasta, cuánto exige el día a día, durante treinta y cinco años en renovado esfuerzo, como en tu caso que de sobra conozco cuánto has tenido que porfiar, a veces, para sacar adelante este tu Cuaderno de Educación que nació de tu mano y en ella ha permanecido, porque has sido siempre consciente de su gran importancia de cara al presente y al futuro. ¿Qué puedo decirte yo a pesar de haberte acompañado en tan larga travesía? Como sabes, tu padre fue, y lo sigue siendo, un gran referente para mí de honradez, humildad y trabajo, y tú, muy digna hija de él, durante tan largos años, siempre me has mostrado cariño, sencillez y profesionalidad. Te voy a echar mucho de menos en lo que me pueda quedar de seguir reivindicando a favor de maestros y alumnos. Querida Carmen, sólo recoge el que sabe sembrar, y tú lo has hecho con infinita generosidad. Ahí están los suplementos de tan largos años. Has sabido combinar en tan difíciles tiempos la tolerancia con la buena educación y, sobre todo, has defendido el inmenso valor que es la educación. Como dice una bonita canción, me gustaría repetirte: «No te vayas, quédate un poquito más». No obstante, tú no te vas, porque mucho de ti quedará para siempre en este periódico, en esta maestra a la que jamás dejaste atrás. Jubilate deo omnis terra, porque te queda camino, y porque la vida sigue siendo, para ti, una oportunidad bien merecida.

** Maestra y escritora