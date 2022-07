Olé mister Fogg, habrá agua (7)

La llamada crítica constructiva es la que exige a los demás quien no está dispuesto a rectificar sus errores o a ejercer la autocrítica. La crítica constructiva es un camelo y si la desarrollas con buena voluntad es tomada por el receptor como un simple consejo de vieja, no un acicate, como una sugerencia, no un punto de reflexión. Así pues, sigamos abonados a la crítica destructiva, que es la que despierta a los sesteantes del poder, a los bellos durmientes, a los que están ahí porque no tenían otro sitio mejor donde caer. Comencemos con buena voluntad y aplauso, ya que, al fin, tras seis meses (sin contar los años perdidos) de mutuas acusaciones, parece que van a colaborar en la solución de la falta de agua en el norte de la provincia. Olé, bien, y arsa pilili, y olé olé mister Fogg. Al final se les ha ocurrido que la Abogacía del Estado dirimiera en el pérfido asunto de las competencias sobre el arreglo de esa enorme cifra, tan enorme como la muralla china, de los 750 metros que hay que terminar entre La Colada y Sierra Boyera. Bien. And the winner is... el Gobierno central, con las matizaciones a que haya lugar, claro. Al menos, ahora van a colaborar todos de la mano. Medalla de corcho con incrustaciones de bacalao a repartir por cumplir su trabajo. Y ahora la crítica destructiva, para el Ayuntamiento de Peñarroya en este caso. Llevo semanas esperando taimadamente a que a alguien se le ocurra, recuerde que, caiga en la cuenta de, evoque que en tiempos del alcalde Alejandro Guerra (finales de los noventa), cuando también se sufrió un vaciado total de Sierra Boyera, se realizaron una serie de sondeos que solventaron la situación de momento. A juicio de los entendidos, varios pueblos del Guadiato nadan literalmente sobre una enorme bolsa de agua subterránea, lo cual es lógico dado que la comarca es un valle fluvial. Bueno, pues en vez de peatonalizar calles absurdas que no son comerciales, haciendo desaparecer decenas de aparcamientos y provocando con ello una pérdida del valor de las viviendas, a ver si las subvenciones las dedicamos a rehabilitar dichos sondeos. A darle al magín y a doblar el lomo, venga.

* Escritor @ADiazVillasenor