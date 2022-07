Somos incorregibles. No tenemos arreglo. Mi madre y yo, en abril, cuando todavía quedaba mucho tiempo por delante, nos sentamos a la mesa con libreta y bolígrafo, para planificar el viaje a Fuengirola de la manera más racional posible. Hicimos listas de las cosas que nos parecen imprescindibles, con objeto de reducir el equipaje para que todo nos quepa en el coche, que siempre va atestado; pero claro, tendríamos que definir lo que consideramos necesario y obligatorio. Advierto de que esto, de una u otra forma, lo cuento todos los años. Amigos y lectores me lo piden; no sé si es para echar unas risas a mi costa o si es porque se ven reflejados. Si es por lo primero, yo también me reiría; ya he dicho que temo que alguien grabe nuestra llegada a Fuengirola y que el vídeo se haga viral.

En primer lugar: viajamos con una perra y un loro. La perra va en un asiento, atada con su cinturón de seguridad y el loro va en su transportín, pero hay que ponerlos muy separados para que la perra deje tranquilo al loro, así que hacemos entre los dos una barricada a base de maletas de forma que ni siquiera se vean y, fíjense, que las maletas casi son lo de menos. Lo complicado es colocar toda la serie de cajas -vino, aceite- paquetes, bolsas y mochilas, conteniendo folios, ordenadores, tres diccionarios y otros libros de consulta, relacionados con los trabajos que tengo previstos para este verano, verduras del huerto, etc y, por supuesto, el pienso para alimentar a los dos animales. Por mucho que baje dos asientos del coche y lo deje prácticamente convertido en furgoneta, tardo un buen rato en encajarlo todo. Es como si jugara al tetrix. Pues bien, cuando lo he conseguido, me doy cuenta de que no veo el teléfono móvil y casi me vuelvo loca porque pienso que está debajo de todo ese equipaje. Subo a casa por el teléfono de mi madre, bajo a la cochera y me llamo a mí misma, pero en el maletero no suena nada y me invade el pánico. Si no está en el maletero, ¿dónde está? ¿tal vez le quité el sonido? Pienso en los cientos de sitios donde puedo haberlo dejado. Subo a casa otra vez y me llamo frenéticamente. Suena en la cocina y me parece de una belleza sublime iluminándose encima del microondas. Siempre pasa algo así, que añade suspense a nuestra marcha hacia el mar. El año pasado perdí las gafas y, tras ardua búsqueda, las encontré en el frigorífico. * Escritora. Académica.