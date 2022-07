¿Por qué Europa tiene tanto miedo?

¿Qué le pasa a Europa? ¿Tan débil es la OTAN? ¿Y a Estados Unidos? «Mucha cordura» muestran estos países mientras que Rusia masacra, viola, roba, asesina. ¿No se le estará dejando crecer demasiado a ese pequeño demonio llamado Putin? Es obvio que los países civilizados, democráticos no quieren la guerra y más la del botón negro de ojivas nucleares. ¿Pero no creen que se está pasando ese dictadorzuelo asesino? A China se la ve incómoda, pero no quiere renunciar a la conquista de todos los territorios vecinos. El expansionismo de este país millonario de habitantes no tiene límites. No quiere enfrentarse a Estados Unidos porque puede fallar la ruleta «rusa» y darse el tiro en la cara. Putin tiene muchos defectos pero es inteligente y sabe manipular a la sociedad del bienestar que no quiere guerras por nada del mundo. Amenazó con guerra nuclear. Vamos, por muy loco que esté no se atrevería porque entre otras ciudades del mundo desaparecería Moscú y San Petersburgo. Esta es la historia de un país europeo, Ucrania, que fue de la Unión Soviética un día, pero hasta hace poco tiempo era libre. Los ucranianos cometieron errores como arrendarles a los rusos tierras para crear la base de Sebastopol, como si no hubiera lugares en otras partes del mundo.

Europa, pero, sobre todo Estados Unidos, debería haber intervenido como lo hicieron en Afganistán o en tantos otros lugares. No digo que apoyo esa idea, sino que soy contrario a las intervenciones. Pero cuando Rusia tomó Crimea, en 2014, EEUU debía haber intervenido en Ucrania con su ejército. Al fin y al cabo pierden más dinero en ayudas que en una intervención directa. Ahora, incluso países de escasa relevancia como Belorrusia se atreven a vacilarle a Europa y mientras, miles de niños, ancianos, soldados y mujeres mueren diariamente en Ucrania atacados por armamentos descomunales, desproporcionados que la están arrasando todo. Zelenski está aterrado de ver que puede perderse su civilización mientras que los europeos se difuminan en celebraciones de nuevos integrantes en la OTAN o le dan el caramelillo chupado a Ucrania de que en un futuro lejano, cuando ya Ucrania no exista, entrará en la UE. Esto no es correcto. Putin, con un ejército anticuado, con armas inapropiadas arrasa y asusta a Occidente, que no se atreve a invadir Ucrania y echar a los invasores. Verán como nadie se atreve a tocar los botones nucleares. Los rusos tienen autoridad moral para atacar a un país libre, pero los demás no pueden moverse. La OTAN manda armamento obsoleto por lugares que Rusia sabe interceptar. Nadie quiere lo que llaman una tercera guerra mundial, pero con los hechos están envalentonando al monstruo y se va a producir hasta con la ayuda de China y de India y todo por no haber actuado a tiempo. De la forma que sea, las matanzas en Ucrania hay que pararlas de una vez. Por ejemplo, el ejército inglés tardaría menos de 24 horas en neutralizar a Belorrusia y Estados Unidos acabaría con la invasión Ucraniana en una semana, y a raíz de eso destituirían a Putin y se podría establecer una paz temporal hasta que se arreglaran todas las diferencias. Pero la cobardía y la falsa prudencia acabará con esta paz de más de 60 años. ** Periodista y escritor