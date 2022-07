Hay una imagen de Sonny Corleone fumándose un pitillo justo después de haber sido acribillado a balazos. Siempre me ha gustado esa fotografía porque encierra todo el misterio del cine: vemos a Santino, el hijo mayor de Vito Corleone, sentado y pensativo al pie de la cabina del control de carreteras en el que acaba de sufrir una emboscada, con la chaqueta y la camisa literalmente agujereadas por los impactos de las balas. La escena ha sido dura: después de recibir la llamada telefónica de su hermana Connie, avisándole de que su marido, Carlo, le ha vuelto a dar una paliza tan bestial que casi la mata, Sonny sale de la casa familiar sin protección, preso de la ira, para ir hasta el piso de su hermana, atrapar a Carlo y cumplir su amenaza: Te mataré si vuelves a tocar a mi hermana. La llamada de la hermana era cierta y la paliza también: Carlo la ha golpeado a conciencia, precisamente, para forzar la reacción del hermano mayor de los Corleone, porque todo forma parte de una trampa para empezar a romper la familia desde dentro. Cuando llega al cambio de autopista, unos coches han bloqueado el suyo y unos sicarios le disparan con ametralladoras. No puede protegerse: las ráfagas lo hacen bailar sobre el asfalto al salir disparado del coche y después lo rematan sobre la carretera. Todo eso ha sucedido hace solamente unos segundos. Pero ahora Sonny se está fumando un cigarrillo, quizá porque el esfuerzo de la muerte lo ha dejado exhausto, y no parece reparar en el fotógrafo que, entre toma y toma, está captando algunos momentos estelares. Hay muchas imágenes que pueden revisarse durante el rodaje de ‘El padrino’: pero en ese instante decisivo en que Sonny/James Caan se sale de sí mismo, justo después de haber caído asesinado, el hombre que todavía es su personaje aspira su primera bocanada de humo y deja perderse su mirada sobre esa lejanía de campos de trigo que entonces aún rodean los límites de Nueva York.

Ya sé que ha muerto James Caan y que Santino Corleone cayó entre balazos hace exactamente 50 años. Pero si miras esa imagen y lo ves fumando, hay algo de elegía y de extensión serena hacia el futuro de un personaje que no había acabado de morir, porque James Caan lo encarnaría -y lo sigue encarnando- fuera de las fronteras de la vida visible. Reducir a James Caan dentro de las hechuras de un solo personaje puede resultar bastante injusto. Lo es, sin duda, porque era un actor muy bueno que supo demostrarlo también en papeles tan potentes como el del escritor Paul Sheldon en ‘Misery’ -al fin un escritor, dentro de una película, que no era caracterizado, por enésima vez, como un vanidoso compulsivo y un egocéntrico de manual- o El Gran Hombre en ‘Dogville’, además de joyas como ‘Funny Lady’ o ‘Dick Tracy’, entre muchas, o su protagonismo más reciente en la serie ‘Las Vegas’. Sin embargo, siempre me ha parecido, cuando he visto a James Caan, que seguía teniendo algo de Sonny, como si haberlo encarnado al principio de su carrera ya le hubiera dejado esa impronta recia, de fuerza y de pasión adormecida a veces, como en su espectacular trabajo en ‘Llega un jinete libre y salvaje’ -es la misma época: 1978- con la joven Jane Fonda. James Caan alcanza aquí una madurez de gesto en la expresión austera que ya se aventuraba en la imagen, fumando tras haber sido asesinado en una carretera, mirando a un horizonte en el que llegaría más libre y más salvaje para tocar el sol junto a Jane Fonda.

Cuando Andy García interpretó al hijo natural de Santino Corleone en ‘El padrino’ 3, Coppola afirmó que el personaje reunía la elegancia de Vito, la inteligencia de Michael y la fuerza de Sonny. Era el príncipe de la ciudad, dice de él su hijo Vincent, que no lo había llegado a conocer. Nosotros recordamos otra frase suya, sentado a la mesa con los demás hermanos, justo cuando Mike anuncia que se acaba de alistar como voluntario para la Segunda Guerra Mundial: ¡Le darás un disgusto a tu padre el día de su cumpleaños! Y sin embargo, cuánto amor entre los dos hermanos, cuánto de diferencia y de respeto.

Me apasiona de EEUU que un solo éxito real te consagra: no tienes que andar recordándolo, ni ganando de nuevo esos galones, con cada nuevo trabajo. Pasó también con Fredo/John Cazale, y ha pasado con Santino Corleone/James Caan. Por eso ha muerto Sonny, no James Caan, definitivamente. Por eso está mirando ese mismo horizonte, en la frontera entre la realidad y el cine, esa grieta de luz sobre los campos rutilantes de trigo que una vez rodearon la vieja Nueva York.

* Escritor