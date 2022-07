El encuentro, uno de los valores de las vacaciones

Tiempo de verano, tiempo de descanso. Es verdad que no todo el mundo puede disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero todos tenemos derecho a descansar un poco, a esa «desconexión» de la prosa cotidiana y, sobre todo, a ese renovarnos por dentro a través de los «encuentros» -personas, paisajes, horizontes nuevos-, que tanto enriquecen y alientan para seguir caminando. Hace unos días, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, nos ofrecía su «hoja de ruta vacacional» que puede servirnos de orientación para organizar nuestras vacaciones. Detallaba con precisión lo que haría en sus jornadas de descanso: «Marcho a mi pueblo, Sinarcas, a descansar, rezar, gozar del trato con el Señor más distendido y amplio, leer, escribir lo que no he podido escribir durante el curso o reflexionar preparando el próximo curso, estar y disfrutar de la familia, de mis sobrinos, de mi cuñado y de mi hermana, la persona a la que más quiero y debo de este mundo, ayudaré al cura de mi pueblo, don Gilberto. Pero no os olvidaré, todo lo contrario, os tendré en todo muy presentes, especialmente en la oración y la eucaristía, gozaré del don de Dios, de la naturaleza y del ‘tiempo’ de Sinarcas, que es único allí. Una vez más, me sentiré lleno de paz, sin prisas ni agobios, gozando del Señor y de la compañía de los cercanos y próximos, porque todo es gracia suya, don suyo». Me ha encantado la «hoja de ruta» de las vacaciones de un cardenal, primero por su sencillez, por su cercanía, y desde luego, por ese tono amable y familiar que utiliza y que vale para cualquier ciudadano, cualquier creyente de a pie. Ciertamente, vivir las vacaciones es una oportunidad inestimable para reencontrar nuestra propia verdad, acercarnos a la naturaleza, acrecentar las relaciones personales, y muy especialmente, vivir «encuentros» que, en ocasiones, pueden influir y transformar nuestra vida. Uno de los valores de las vacaciones es «el encuentro», compartir momentos de paz, de conversación amable, de participar en la mesa y en los mensajes, de la forma más natural. Estamos viviendo unos tiempos en los que cada vez más el único modo de poder creer de verdad va a ser para muchos aprender a creer de otra manera. Ya el gran converso J. Henry Newman, anunció esta situación cuando advertía que una fe pasiva, heredada y no repensada acabaría entre las personas cultas en «indiferencia», y entre las personas sencillas en «superstición». Por eso, este tiempo de descanso nos invita «repensar» esas «vivencias y experiencias» que nos quitan la paz, que nos cuestionan otros mundos, que nos invitan a tirar por la borda lo que creemos que no tiene sentido o que no vale la pena. Y es posible que en esas «vivencias» pueda entrar la fe o nuestras prácticas religiosas, ya que algunas de ellas apenas se sostienen. La fe es siempre una experiencia personal. No basta creer en lo que otros nos predican de Dios. Cada uno solo cree, en definitiva, lo que de verdad cree en el fondo de su corazón ante Dios, no lo que oye decir a otros. «Para creer en Dios -comenta un gran teólogo-, es necesario pasar de una fe pasiva, infantil, heredada, a una fe más responsable y personal. Esta es la primera pregunta: ¿yo creo en Dios o en aquellos que me hablan de él? En la fe no todo es igual. Hay que saber diferenciar lo que es esencial y lo que es accesorio, y después de veinte siglos, hay mucho de accesorio en nuestro cristianismo». Siguiendo el hilo de la reflexión del teólogo, «lo que define a un cristiano no es el ser virtuoso u observante, sino el vivir confiando en un Dios cercano por el que se siente amado sin condiciones. En la fe, lo importante no es afirmar que uno cree en Dios, sino saber en qué Dios cree». María es el mejor modelo de esta fe viva y confiada: La mujer que sabe escuchar a Dios en el fondo de su corazón y vive abierta a sus designios de salvación. Su prima Isabel la alaba con estas palabras memorables: «¡Dichosa tú, que has creído!». Dichosos nosotros si aprendemos a creer. Será lo mejor que puede sucedernos en la vida. Ojalá, las vacaciones, a la par que nos permiten descansar, nos descubran también bellísimos horizontes de luz, de esperanza y de fe.

l ** Sacerdote y periodista