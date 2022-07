Carmen y los cerebritos

Cuando Carmen se quedó al filo, y no solo no pudo entrar en la Facultad de Medicina, sino que le fueron vedados también los estudios de Enfermería (dos profesiones cercanas, pero muy distintas), no pude menos que pensar con pena en la gran sanitaria que se iba a perder la sociedad. Por unas décimas, vaya que sí, ya que sus padres no eran ricos y no podían enviarla a una de esas facultades de ultramar en las que hacen un curso o dos y luego se vuelven a España y se cuelan en el sistema. Es el pelotón de los torpes con dinero, y la suerte que tienen es que sus pacientes nunca lo sabrán, quedando siempre la esperanza de que estos estudios son lo suficientemente duros como para hacer una buena selección natural incluso a los pocos -muy pocos por suerte- que hayan accedido por la escuadra. Carmen estudió Derecho, a ver qué iba a hacer si en las notas de Selectividad, hoy Evau o Pevau -ustedes perdonen- se quedó a unas décimas, y, aunque culminó brillantemente su grado, hoy trabaja en otra cosa, pues definitivamente la abogacía no le gustaba.

Pero decía que con Carmen nos habíamos perdido a una gran médica o enfermera. Le venía de casta, pues su padre era de estas personas que solo con entrar en una habitación ya calmaba al enfermo y a sus familiares. De ella emanaba, como de su progenitor, una serenidad, una confianza, un buen humor y una empatía que lo suavizaba todo, y sus acciones estaban revestidas de una eficiencia que acreditaba esa impresión. Pero le faltaron codos, o suerte, como a tantas chicas y chicos que imagino ahora llorando por no haber podido acceder a los estudios superiores de su elección. Es curiosa la alerta por la cantidad de profesionales sanitarios que se marchan de España, y las preocupantes previsiones ante la jubilación de miles de ellos en los próximos años si la combinamos con la estrecha oferta formativa de nuestras universidades. Será cuestión de fondos públicos o de imposibilidad de ampliar estos estudios, así que, de momento, las notas de corte en Córdoba han sido, sobre un máximo de 14 puntos, 13,452 en Medicina y 12,820 en Enfermería. Es lo que hay. Profesiones de enorme responsabilidad que exigen una estricta selección y cualificación, de forma que solo los cerebritos acceden. Espero que, además de esas capacidades, tengan también una gran vocación, pues no están optando por un trabajo cualquiera, sino por uno que llega a lo más sensible de las necesidades humanas. Enhorabuena a los que lo han conseguido, y a los que no, les diré que Carmen es bastante feliz y tiene un trabajo en el que vuelca esas capacidades únicas a beneficio de muchas personas, pues la gente excepcional es necesaria en todas partes.