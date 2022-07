Tiempo es de dejar de marear la perdiz

Aquí seguimos, en el norte del sur, esperando hechos más que noticias. Con la espada de Damocles de las restricciones de agua sobre nuestras cabezas. Como saben, el pantano de Sierra Boyera, que abastece a los pueblos de Los Pedroches y Guadiato, está en las últimas. Al agua que sale en las casas cuando se abre el grifo se le está poniendo mal color, con ese tono marrón característico de cuando el líquido se extrae en las proximidades del barro del embalse. Pero agua hay, ya lo saben también. Lo que ha faltado es eficacia política desde el año 2006 para llevar a cabo una obra para la conexión del embalse de La Colada con el de Sierra Boyera. 16 años de ineptitud política. Casi nada.

La semana pasada, la mesa de técnicos formada para resolver este problema con la urgencia que se precisa, y en la que participan las tres administraciones -la provincial, la autonómica y la nacional- tomó la decisión de que la solución más conveniente es la realización de un bombeo de urgencia aprovechando la conducción ya construida entre los dos embalses -que está a falta de menos de un kilómetro para concluirse- y completando la conexión con una tubería en superficie. El sábado 2 de julio el Gobierno central anunció que financiará la obra. Al parecer, el problema se puede resolver con una inversión de dos millones de euros. La cantidad es tan ridícula que multiplica por mucho la indignación que podemos sentir los casi 80.000 habitantes de Los Pedroches y Guadiato ante la descabellada gestión que han mantenido en este asunto el PSOE y el PP. Este jueves, las tres administraciones implicadas parecen haber dado un paso definitivo: Emproacsa hará el estudio económico en un plazo de diez días, la Junta cede las instalaciones de tuberías ya construidas y el Gobierno central, a través de la Confederación del Guadiana, hará la obra.

A excepción de lo comentado, el asunto no tiene más novedades de interés. Los partidos de gobierno -PSOE en la Diputación y Gobierno central y PP en la Junta- han seguido sacando a su tropa a marear la perdiz, en lo que ambos partidos son tan expertos como cansinos. Fuego cruzado. Unos se han pasado la pelota a los otros, cuando, en realidad, la inacción alcanza de lleno a ambos bandos. La Colada es en la actualidad un monumento a la incompetencia política: se hizo para abastecer de agua al norte de la provincia y 16 años después los habitantes de las comarcas de Los Pedroches y Guadiato seguimos sin catarla. Y, para colmo, desde hace unos días no está apta ni para el baño debido a la presencia de especies de cianobacterias que son potencialmente tóxicas, según la Consejería de Salud y Familias.

Dimisiones no ha habido ni se esperan, porque, como es sabido, en política la responsabilidad la tiene el otro. Los alcaldes de las dos comarcas siguen al frente de sus ayuntamientos, cumpliendo el papel de chichinabos marcado por los órganos de decisión de sus respectivos partidos. Hablan cuando se lo indican; callan mientras tanto. El silencio de los corderos. Una definición apropiada por comportamiento y por escenario geográfico. Los cargos públicos de socialistas y populares en Los Pedroches y Guadiato no tienen peso político. Como muestra, valga este último botón: de los 12 parlamentarios elegidos en la circunscripción de Córdoba en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio solo Araceli Carrillo (PP) es natural del norte de la provincia. En la historia de nuestra democracia han salido elegidos por la provincia para el Parlamento español y el andaluz más candidatos cuneros que nativos de Los Pedroches y Guadiato. Este es un ejemplo del aprecio que tienen los grandes partidos al norte de Córdoba, salvo para hacerse fotos con vaquitas en campaña electoral o presumir de cooperativa puntera -Covap- en visitas institucionales.

La dimisión, además, es una opción remotísima cuando la función pública se convierte en profesión y queda como alternativa dolorosa solo en caso de que al político se le pille haciendo lo que no permiten las leyes durante el ejercicio de su mandato. Entregar los bártulos con un «ahí os quedáis» como consecuencia de que al cargo público no le hagan caso ni lo tomen en consideración no suele, por tanto, figurar en las alternativas de nuestros gestores. «Dimite tú», que popularizó Rafael Gómez Sánchez.

Unos y otros pretenden distraernos y engañarnos con su pertinaz peloteo. Así llevamos con este problema de manera acuciante desde abril y de forma permanente desde el año 2006. Pero no se dejen engañar: tan culpables son los unos como los otros. La conexión de La Colada a Sierra Boyera no se ha hecho en 13 años de gobierno del PSOE en la Junta y en tres y medio de gobierno del PP. La conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera no se ha hecho en 25 años de gobierno del PSOE en España y en otros 15 del PP. Esta es la verdad, por mucho que los unos y los otros mareen tanto la perdiz.

* Periodista