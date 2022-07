Rigoberta nos representa

Ese estado vital de «estar un poquito hasta el coño de todo». Ese. Qué gran definición para la mayoría de nosotras. ¿Quién no necesita y ha soñado con descansar «un rato largo» hasta de sí misma, de su propia familia o condición vital (y más en esta época del año), por no hablar del trabajo? ¿Quién no ha maquinado cómo sería su vida de poder elegir cualquier cosa, sin cargas ni lazos de cualquier tipo? ¿Quién no está harta de la situación política y la Justicia del país y de la continua degradación del estado del Bienestar, de la gestión de la Educación y la Sanidad pública, de los techos de cristal, los problemas para conciliar, de los discursos de odio, de las críticas despiadadas en redes sociales...?

De todo eso que se ha convertido en una gran bola que nos dispara la ansiedad, nos causa hastío y pesadillas por las noches y hace que hayamos perdido la fe en el mundo, las personas y el futuro. Hasta el coño de ser hija, de ser madre, de no poder ser madre, de la pareja, de las relaciones familiares, de las desigualdades sociales, de las amigas que no están cuando las necesitamos, de la falta de salud, de la pérdida continua de poder adquisitivo.. De haber estudiado para cobrar una miseria, de que no valoren tu profesionalidad, de una jornada laboral y de cuidados interminable.... De todo (o casi). Y de sentirnos culpables y las malas de la película. Rigoberta Bandini declarado justo eso, «estar un poquito hasta el coño de todo», en el penúltimo programas de la temporada de ‘La Resistencia’, el de David Broncano & co. en Movistar+, y ha anunciado con toda la libertad del mundo (porque se lo puede permitir, claro), que después de la gira de otoño va a retirarse un «rato largo». ¿A cuántas nos representa? Levantad la mano o asentir para dentro, que encima está mal visto que nos quejemos. Qué lujo poder mandar todo un poquito a la mierda de verdad y más en prime time, para mayor despecho. Obviamente, ella se referirá a las dinámicas de la industria musical, a la lluvia de ataques por todas partes al convertirse en una persona mediática... Pero qué bien que una mujer reivindique estar hasta el coño, decir hasta aquí. Da cuenta de la presión y juicio constante al que estamos sometidas. Necesitamos más ejemplos así, precedentes que establezcan límites, porque no, con todo no se puede y ni mucho menos todo el tiempo. Ojalá también nosotras poder liarnos la manta a la cabeza un día y decir: «Ahí os quedáis, que no puedo estar más quemada, basta ya un tiempecito largo». * Escritora y periodista